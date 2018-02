Comisia de Apărare a Senatului urmează să stabilească, astăzi, când va fi audiat Liviu Dragnea

Inquam Photos / Octav Ganea

Comisia de Apărare din Senat se va reuni, marți, pentru a stabili data audierii președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, pe tema acuzațiilor lansate la adresa Serviciului de Pază și Protecție (SPP).

Liviu Dragnea a declarat, la finalul lunii ianuarie, că mai mulţi colegi din PSD l-ar fi avertizat că şeful SPP, Lucian Pahonţu, ar fi fost „implicat mai mult decât era cazul" în Guvernul Tudose, informează News.ro.

Dragnea a susţinut că Pahonţu i-ar fi transmis lui Paul Stănescu că el o să fie „executat", „undeva prin martie". Liviu Dragnea a afirmat că s-ar fi ajuns la o stare de tensiune între Guvernul Mihai Tudose şi PSD şi chiar coaliţie, care nu putea duce la nimic bun.

„L-am văzut pe Mihai Tudose cum a evoluat după ce nu a mai fost prim ministru, chiar i-am mulţumit azi, a devenit acelaşi coleg deschis şi glumeţ. Poate tensiunea de acolo, poate influenţele. N-avem de unde să ştim acum, dar asta nu înseamnă că până la urmă nu vom află. Mai mulţi colegi mi-au spus că şeful SPP-ului a fost implicat mai mult decât era cazul. Domnului Paul Stănescu i s-a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat şi dumnealui poate să fie şeful partidului. Poate că i s-a spus şi lui Grindeanu, lui Tudose, nu ştiu", a declarat liderul PSD.

Ulterior, el a lansat noi atacuri la adresa şefului Serviciului de Protecţie şi Pază, Lucian Pahonţu, spunând că acesta și-ar fi folosit angajaţii pentru a culege informaţii.

„Nu am încredere în şeful acestei instituii, domnul Pahonţu, pentru că ştiu că de foarte mulţi ani îşi depşeşte atribuţiile, de foarte mulţi ani foloseşte angajaţi ai acestei instituţii pentru a strânge informaţii. (...) Ce informaţii să culeagă acest om despre un ministru că să-l protejeze? Dimpotrivă, majoritatea miniştrilor cu care am vorbit în ultimul timp, şi nu numai în 2017, ajunseseră la o stare de glumă. Toţi ştiau că ofiţerii SPP trebuie să-i transmită lui Pahonţu unde au fost, ce au făcut. Mie nu mi se pare că poate fi luată ca o glumă. Este foarte grav. Este un viceprim-ministru care a spus-o cu subiect şi predicat. Este un caz în care un demnitar al statului român şi-a asumat. Dar la câţi s-o fi dus acest om? Ca să se implice în ce? Unde scrie în fişa postului că şeful SPP trebuie să se bage în chestiuni politice, în viaţa internă a partidelor, în influenţarea membrilor guvernului?", a declarat Liviu Dragnea, în 4 februarie, la România TV, potrivit agenției de presă.

De asemenea, preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, sâmbătă, că nu a contestat utilitatea SPP, dar informaţiile apărute în ultima perioadă ar putea fi luate în considerare pentru a înfiinţa o comisie de anchetă, decizia urmând să fie luată la următoarea întâlnire a Coaliţiei.

„În ceea ce priveşte utilitatea SPP, eu nu am contestat-o niciodată, însă, având în vedere informaţiile care au apărut în spaţiul public privitoare la o implicare politică a serviciului, putem să luăm în considerare înfiinţarea unei anchete. Putem să discutăm şi despre înfiinţarea unei comisii de anchetă. Nu am făcut-o, dar în proxima şedinţă a Coaliţiei vom avea o discuţie în acest sens”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Liviu Dragnea a declarat luni că la următoarea şedinţă a plenului reunit al Paralamentului va fi înfiinţată o comisie de anchetă „în ceea e priveşte activitatea SPP, cât şi despre relaţionarea unor instituţii şi şefi din diverse instituţii care se pare că acţionează ilegal”.

