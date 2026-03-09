Două luni și nouă zile fără buget. PSD se mai gândește încă o săptămână dacă îl votează. Negocieri lente în coaliție

România nu are nici în martie buget de stat pentru 2026, iar negocierile din coaliție continuă. PSD analizează proiectul primit abia duminică seară și spune că unele măsuri promise, precum creșterea salariului minim din iulie, nu ar fi incluse.

Conducerea PSD a discutat luni într-o ședință cu liderii formațiunii proiectul de buget pentru anul 2026 și posibilele modificări pe care partidul le-ar putea face în Parlament. Social-democrații spun că vor decide abia duminică dacă vor susține sau nu documentul, după ce vor analiza forma finală trimisă de Ministerul Finanțelor. „În mod evident pe ordinea de zi au fost discuțiile pe buget, pe propunerile pe care le cunoașteți ale PSD și discuții interne legate de organizare și de ceea ce avem de făcut în perioada următoare”, a mai explicat Grindeanu. „Duminica viitoare vom avea un Consiliu politic național în care vom decide poziția noastră legată de buget, pentru că ne așteptăm ca până la finalul acestei săptămâni să fie trimis în Parlament”, a declarat liderul PSD. Sorin Grindeanu a precizat că a primit de la ministrul de Finanțe proiectul de buget pentru anul 2026 duminică seară, târziu. Citește și Procedura pentru alegerea noului Avocat al Poporului, amânată în Parlament. PSD respinge propunerea USR „Proiectul de buget a fost trimis aseară de către ministrul Finanțelor. Sunt câteva lucruri care la prima vedere par a nu fi prinse. La prima vedere pare ca nu e prinsă nici creșterea salariului minim (n.red – în iulie), așa cum a fost decis în coaliție”, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu, după ședința de luni a conducerii partidului. Legea bugetului de stat pe 20-26 poate fi consultată AICI.

Bolojan și liberalii discută forma finală a bugetului pe 2026 Forma finală a proiectului de buget este discutată luni de premier și de ministrul Finanțelor cu liberalii din comisiile parlamentare de buget-finanțe și de administrație, afirmă surse liberale, care precizează că proiectul este concentrat pe sprijinirea investițiilor, dar și pe evitarea intrării în incapacitate de plată a Primăriei Capitalei. Potrivit surselor citate, premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare se întâlnesc luni cu reprezentanții PNL din Comisiile de Buget-Finanțe și din Comisiile de Administrație Publică din Camera Deputaților și Senatul României pentru discuții privind forma finală a bugetului pentru anul acesta. Aceleași surse afirmă că proiectul este concentrat pe sprijinirea investițiilor, mai ales prin cofinanțarea atragerii a aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR. Totodată, bugetul susține relansarea economică și asigură o protecție socială cel puțin egală cu cea de anul trecut. Proiectul de buget include și sumele necesare evitării incapacității de plată a Primăriei Municipiului București, prevedere care va fi dublată de angajamentul actualei administrații că va face reforme majore.

Prima schiță a bugetului, prezentată la începutul lunii Pentru 2026, Finanțele au calculat că bugetul va avea o valoare totală de peste 2.000 de miliarde de lei, în creștere cu aproape 100 de miliarde față de 2025. Partidele din coaliție au reușit să ajungă la un acord și au făcut prima schiță a bugetului pe 2026. Proiectul aduce tăieri semnificative în cazul unor ministere, după cum arată sursele Știrilor Pro TV. Săptămâna aceasta, după o nouă discuție în Coaliție, ar urma să fie stabilită forma finală a bugetului pentru 2026, sursele Știrilor Pro TV oferind doar varianta actuală de lucru. Cheltuielile pentru Apărare ar trebui să fie prioritare, în actualul context, după cum explică consilierul prezidențial Radu Brunete. Investițiile ar urma, la rândul lor, să reprezinte o prioritate pentru bugetul pe 2026. Astfel, potrivit Ministerului de Finanțe, investițiile cu bani de la buget și din fonduri europene ar urma să le depășească pe cele din 2025. Numai cele din fonduri europene ar trece de 100 miliarde de lei. Proiectul de buget pentru 2026 aduce tăieri semnificative în cazul unor ministere-cheie, dacă raportarea se face la execuția preliminată din 2025. Ministerul Muncii ar urma să primească 57,8 miliarde de lei, față de 60,1 miliarde anul trecut. Ministerul Transporturilor pierde aproape 6 miliarde de lei, coborând de la 43,2 miliarde la 37,4 miliarde de lei. O reducere consistentă apare și la Ministerul Dezvoltării, de la 28,6 miliarde la 19,2 miliarde de lei. Scăderi mai mici sunt prevăzute la Agricultură – 25,9 miliarde de lei, față de 26,4 miliarde în 2025 – și la Afacerile Externe, unde bugetul scade la 1,6 miliarde de lei, de la 1,8 miliarde. În schimb, alte portofolii primesc alocări mai mari. Ministerul Apărării ajunge la 44,2 miliarde de lei, cu aproape 6 miliarde mai mult decât în 2025. Ministerul Afacerilor Interne urcă la 34,8 miliarde de lei, de la 33,2 miliarde. Sănătatea înregistrează o creștere importantă, la 22,3 miliarde de lei, comparativ cu 19 miliarde anul trecut. Educația rămâne aproape la același nivel, cu o ușoară majorare la 57,3 miliarde de lei. Creșteri vizibile apar și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care ajunge la 11,9 miliarde de lei, față de 7,3 miliarde în 2025, precum și la Energie – 5,6 miliarde de lei, și la Mediu – 5,7 miliarde de lei. Bugetele Justiției și Economiei cresc și ele moderat, la 4,2 miliarde, respectiv 3,4 miliarde de lei. Casa Națională de Pensii Publice va avea un buget de 158,9 miliarde de lei, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate – 82,6 miliarde de lei, potrivit limitelor aprobate pentru 2026.

