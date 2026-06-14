În declarația adoptată duminică, 14 iunie, conducerea partidului afirmă că a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și subliniază că nu a fost informată în prealabil despre această decizie.

„USR ia act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că nu am fost anunțați de această decizie înainte. Le datorăm claritate votanților noștri. Vom rămâne consecvenți cu decizia noastră de a nu mai forma un guvern cu PSD”, se arată în rezoluția partidului.

Poziția USR vine la doar două zile după ce formațiunea a respins și varianta unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac. Vineri, liderul partidului, Dominic Fritz, a anunțat că USR nu poate susține un executiv care beneficiază de sprijinul PSD.

„Concluzia noastră este că acest guvern tehnocrat ar fi nefuncțional, dintr-un motiv simplu: faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii nu va pune capăt crizei, ci va adânci doar haosul”, declara atunci Dominic Fritz, precizând că decizia a fost aprobată de peste 90% dintre membrii Comitetului Politic.

În noua rezoluție, USR susține că un guvern eficient „nu se poate naște din trădarea propriului partid” și anunță convocarea unui Comitet Politic pentru a adopta o decizie formală privind susținerea sau respingerea Guvernului Veștea.

Totodată, partidul afirmă că actuala criză politică a fost provocată de PSD și AUR și acuză excluderea forțelor politice care susțin reformele și direcția pro-occidentală a României.

„Constatăm cu amărăciune că, în urma crizei politice provocate de PSD și AUR, tocmai forțele politice care sunt angajate fără echivoc pentru democrație și reformă sunt cele dinamitate și excluse din guvernarea țării”, se mai arată în document.

USR critică și perspectiva unei formule guvernamentale care ar reproduce, în opinia sa, modelul de guvernare din perioada coaliției PSD-PNL. Reprezentanții formațiunii susțin că rezultatele guvernării Ciucă-Ciolacu au fost „o inflație-record și creșterea extremismului” și avertizează că o continuare a aceleiași formule politice ar putea agrava problemele economice și sociale.

În același timp, partidul solicită formarea unui „pol reformist și pro-democrație”, care să reunească forțele politice favorabile reformelor și combaterii extremismului.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat duminică premier pe Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL și președinte al Consiliului Județean Brașov, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Șeful statului a argumentat că soluția politică este cea potrivită în contextul în care cabinetul de tehnocrați propus anterior nu a reușit să obțină sprijinul necesar în Parlament.

Nominalizarea a fost făcută chiar în ultima zi în care Eugen Tomac putea transmite Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor pentru solicitarea votului de învestitură.

Am structurat textul ca articol de știri, cu accent pe decizia USR și cu contextul desemnării lui Adrian Veștea plasat în a doua parte a materialului.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: Mai întâi majoritatea, apoi Guvernul

La scurt timp după decizia USR, Kelemen Hunor, președintele UDRM a transmis că guvernarea nu poate funcționa fără o majoritate parlamentară clară. El pornește de la concluzia că experiența ultimelor săptămâni a arătat că un guvern are nevoie de susținere parlamentară stabilă, un program clar și decizii asumate pentru a putea conduce eficient țara.

Retragerea lui Eugen Tomac este prezentată ca o consecință a lipsei de sprijin politic. Hunor subliniază că Tomac a renunțat la mandat deoarece nu a reușit să strângă majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului.

Liderul UDMR nu îl atacă direct pe Veștea, însă pune sub semnul întrebării procedura prin care s-a ajuns la această nominalizare. El sugerează că președintele a desemnat un premier înainte de a fi clar dacă există susținere parlamentară și chiar înainte de a se cunoaște poziția definitivă a PNL.Hunor mai transmite că formațiunea este dispusă să participe la discuții cu Adrian Veștea, dacă acesta va invita partidele la negocieri. Mesajul este unul de deschidere, nu de opoziție.

Partidul vrea să vadă mai întâi ce majoritate parlamentară poate construi premierul desemnat, care este programul de guvernare și ce miniștri va propune. Abia după clarificarea acestor aspecte va decide dacă îl susține sau nu.Hunor insistă asupra faptului că românii așteaptă un guvern funcțional după perioada de instabilitate politică, iar următoarele zile trebuie să fie folosite pentru clarificarea condițiilor necesare formării unei majorități și a unui executiv viabil.

Mesajele transmise de USR și UDMR

Rezoluția completă a Biroului Național al USR:

1. USR ia act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că nu am fost anunțați de această decizie înainte.

2. Le datorăm claritate votanților noștri. Vom rămâne consecvenți cu decizia noastră de a nu mai forma un guvern cu PSD.

3. Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid. Noi nu vom trăda speranțele și încrederea alegătorilor noștri. Vom convoca un Comitet Politic pentru a lua o decizie formală în privința Guvernului Veștea.

4. Constatăm cu amărăciune că, în urma crizei politice provocate de PSD și AUR, tocmai forțele politice care sunt angajate fără echivoc pentru democrație și reformă sunt cele dinamitate și excluse din guvernarea țării.

5. Rezultatul guvernării Ciucă-Ciolacu au fost o inflație-record și creșterea extremismului. O guvernare Ciucă-Ciolacu sub alte nume nu poate avea alt rezultat decât o amplificare a valului extremist și o înrăutățire a nivelului de trai pentru români. Ne vom opune cu toată forța noastră la așa ceva.

6. USR consideră absolut necesară formarea oficială a unui pol reformist și pro-democrație care să reprezinte cetățenii cu opțiuni reformiste și pentru o societate corectă și deschisă. Acel pol se va opune atât extremismului, cât și unui stat corupt, azi și în anii care vor urma. Doar în jurul acestui pol se poate forma un guvern care să mențină direcția reformistă și a democrației și care să livreze rezultate așa cum au făcut-o miniștrii USR în ultimul an.

Mesajul transmis de Kelemen Hunor:

Lecția ultimelor săptămâni este clară: o țară poate fi guvernată doar cu o majoritate parlamentară stabilă, un program de guvernare clar și decizii asumate cu responsabilitate.

Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat după ce a devenit evident că nu există majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului.

Președintele României l-a desemnat acum pe Adrian Veștea, politician al Partidului Național Liberal și fost ministru al Dezvoltării, pentru funcția de prim-ministru. Modul în care a fost făcută această desemnare ridică însă unele semne de întrebare: este posibilă construirea unui guvern prin ignorarea realităților parlamentare și politice, în condițiile în care abia după desemnare urmează să fie clarificat dacă există susținere parlamentară și care este poziția Partidului Național Liberal față de această candidatură?

Dacă premierul desemnat ne va invita la discuții, vom analiza cu deschidere propunerile sale, așa cum am procedat și în cazul lui Eugen Tomac. Aceasta este abordarea corectă și responsabilă. În momentul în care vom cunoaște majoritatea parlamentară pe care se bazează, programul de guvernare pe care îl propune și echipa de miniștri pe care intenționează să o prezinte, vom putea lua o decizie responsabilă cu privire la poziția noastră.

Cetățenii au dreptul să se aștepte ca, după o perioadă prelungită de incertitudine politică, România să aibă un guvern funcțional. În zilele următoare, aceste condiții trebuie clarificate.