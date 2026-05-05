Marți dimineață, în jurul orei 5, pompierii au fost chemați să stingă un incendiu violent, care cuprinsese două mașini, într-o parcare din Piatra Neamț. Ambele vehicule au fost distruse. Anchetatorii aveau să descopere că focul ar fi fost pus intenționat la una dintre mașini, care-i aparține unui bărbat de 49 de ani.

Surse din anchetă spun că fosta soție a bărbatului, o femeie de 45 de ani, ar fi dat foc mașinii din cauza geloziei.

Între cei doi au mai fost conflicte, spun polițiștii. În 2024, femeia a mai încercat să îi incendieze mașina fostului partener, iar atunci a fost deschis un dosar penal pentru tentativă la distrugere prin incendiere, iar pe numele femeii a fost emis și un ordin de protecție.

Acum a fost deschis un nou dosar penal, iar suspecta este la audieri. Dacă va fi găsită vinovată riscă până la 7 ani de închisoare.