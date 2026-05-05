Potrivit anchetatorilor, săptămâna trecută învățătoarea i-ar fi atras atenția bărbatului în privința unor probleme de educație parentală care l-ar fi afectat pe copil. Părea că au purtat o simplă discuție, fără consecințe grave.

Însă câteva zile mai târziu, bărbatul s-a întâlnit întâmplător cu învățătoarea, o femeie de aceeași vârstă cu el, 45 de ani, și, probabil pe fondul consumului de alcool, a abordat-o într-un mod nepotrivit.

Cei doi s-au certat și, deși erau într-un spațiu public, bărbatul a luat-o la palme pe învățătoare. Ulterior, femeia a făcut plângere la poliție, iar aseară bărbatul a fost reținut.

Astăzi, magistrații vor decide dacă vor dispune vreo măsură preventivă sau dacă agresorul va fi cercetat sub control judiciar. A fost deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe.