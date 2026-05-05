Bărbatul, în vârstă de 46 de ani și rezident în Franța de aproximativ un deceniu, ar fi trecut în mod repetat fără să plătească prin bariera de taxare din Cluses, potrivit anchetatorilor, citați de Tribune de Geneve.

Între ianuarie 2024 și ianuarie 2025, acesta ar fi comis nu mai puțin de 252 de acte de fraudă pe rețeaua Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB), potrivit publicației Le Dauphiné Libéré.

Probele din dosar arată că șoferul recurgea la metode variate pentru a evita plata, inclusiv împingerea barierelor cu vehiculul sau „lipirea” de mașina din față pentru a trece înainte ca sistemul de taxare să se închidă. Autoritățile estimează un prejudiciu de peste 23.600 de euro, fiecare trecere fiind taxată la valoarea maximă.

Anchetatorii au descoperit și utilizarea unei plăcuțe de înmatriculare care aparținea unui alt vehicul. În instanță, bărbatul a recunoscut că a folosit o plăcuță franceză, considerând că astfel va fi mai greu de identificat. De asemenea, acesta circula fără asigurare valabilă și cu inspecția tehnică expirată.

Inculpatul, care locuiește într-un camion în zona Chamonix, a recunoscut faptele. În dosarul său au fost menționate și condamnări anterioare pentru conducere sub influența drogurilor și fugă de la locul unui accident, iar permisul său britanic nu mai era valabil în Franța.

Procurorul a cerut o amendă de 50 de euro pentru fiecare trecere frauduloasă, ceea ce ar însuma peste 12.000 de euro, trei luni de închisoare cu suspendare și cursuri obligatorii de siguranță rutieră. Sentința va fi pronunțată pe 28 mai.