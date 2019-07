Deputații votează Legea pentru "întărirea autorităţii poliţistului". USR acuză ”noi abuzuri”

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, inițiat de Florin Iordache și Carmen Dan, va fi votat astăzi de Camera Deputaților, care este for decizional.

USR susține că acest act normativ conține numeroase ”prevederi nocive”, care vor fi folosite de organele de forță pentru a comite ”noi abuzuri față de românii care îndrăznesc să critice, pașnic, politica dezastruoasă a PSD și a aliaților acestuia”.

”Să nu uităm nicio clipă de unde vine acest proiect, de la patroana represaliilor din 10 august asupra manifestanților pașnici, Carmen Dan. Carmen Dan a inițiat proiectul anul trecut și și-a dorit foarte mult întărirea acestor organe de forță ale statului român. Proiectul, așa cum a rezultat el din dezbaterile în Parlament, are o parte bună, pentru că aduce unele clarificări, dar conține și prevederi toxice, dând polițiștilor posibilitatea, în mod explicit, să folosească forța împotriva unor persoane pașnice. Noi am spus că este inacceptabil - și am formulat amendamente în acest sens - să se poată folosi violența fizică împotriva unei persoane pașnice, care nu face nimic, doar refuză să părăsească zona.

Acele persoane trebuie ridicate fără a le provoca suferințe fizice, fără a fi gazați, fără a fi loviți cu bastoanele, picioarele, etc. Singurele excepții acceptate ar fi fost când protestatarul este violent și când încearcă să se sustragă controlului. Din păcate, amendamentele noastre nu au fost acceptate”, a declarat deputatul USR Stelian Ion, membru în Comisia juridică a Camerei Deputaților, potrivit unui comunicat.

Conform sursei citate, proiectul de lege crește fără justificare și cuantumul maxim al amenzii pe care polițiștii o pot da persoanei care refuză să se legitimeze sau care nu deține un act de identificare.

”Practic, amenzile ar urma să se tripleze, de la 500 de lei la 1.500 de lei”.

Nu în ultimul rând, proiectul nu doar că nu reduce perioada pentru care o persoană poate fi reținută administrativ, la secția de Poliție, așa cum a propus USR, dar, la propunerea UDMR, nu mai precizează un maxim pentru perioada reținerii. În text, prin votul coaliției PSD-ALDE, susținută de UDMR, apare doar că persoana va fi eliberată „de îndată”, fără ca această noțiune să fie definită.

USR consideră că există riscul ca „de îndată” să fie interpretat de forțele de ordine în așa fel încât protestatarii să fie abuzați și intimidați prin reținerea lor la secția de Poliție mult peste perioada necesară identificării și verificării situației de fapt.

Deputații USR au mai anunțat că vor vota „împotriva” proiectului de lege inițiat de Florin Iordache și Carmen Dan.