Numărul de semnături a fost strâns în câteva zile de la lansarea petiţiei. „Scopul acestei legi nu este transparenţa. Este intimidarea”, afirmă reprezentanţii Declic.

Ungaria lui Orban

„Scopul acestei legi nu este transparenţa. Este intimidarea. E lesne să ne închipuim că oameni care donează către ONG-uri care luptă împotriva corupţiei, a mafiei lemnului sau a egalităţii de gen ar putea avea de suferit dacă numele lor devine public. Plenul Senatului a ignorat mai multe avize negative şi avertismentul specialiştilor. Acum e rândul Camerei Deputaţilor să arate că România nu o ia pe urmele Ungariei lui Orbán”, a declarat Alexandru Haiduc, coordonatorul campaniei Declic „Respingeţi legea anti-ONG!”.

Proiectul, iniţiat de 55 de parlamentari AUR şi votat în Senat cu sprijinul PSD, obligă organizaţiile să declare public numele tuturor donatorilor care au contribuit cu peste 5.000 de lei. Organizaţiilor care nu se conformează le va fi suspendată activitatea, iar dacă persistă, acestea vor fi dizolvate automat.

„Modelul e cel al Ungariei lui Viktor Orbán, condamnată în 2020 de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru că încălca libertatea de asociere şi dreptul la viaţă privată. Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social şi Comisia pentru Drepturile Omului din Senat au avizat negativ proiectul de lege. Dar Comisia juridică din Senat a depus raport favorabil, iar Plenul Senatului a votat pentru”, precizează sursa citată.

Comunitatea Declic le cere deputaţilor să respingă proiectul de lege în orice formă ar ajunge la vot.

„Descurajarea finanțării”, un efect

Organizaţia „Salvaţi Copiii” România atrăgea atenţia că efectul „cel mai semnificativ” al iniţiativei legislative care obligă asociaţiile şi fundaţiile să publice identitatea finanţatorilor nu ar fi sporirea transparenţei fiscale, care „există deja”, ci „descurajarea finanţării, intimidarea donatorilor, stigmatizarea ONG-urilor şi încărcarea administrativă abuzivă şi disproporţionată.

„Acestea ar afecta direct capacitatea de a furniza servicii esenţiale copiilor vulnerabili, familiilor în dificultate şi comunităţilor defavorizate, în condiţiile în care serviciile socio-educaţionale ori medicale nu pot acoperi integral nevoile lor. (...) Proiectul de lege intenţionează să creeze un mecanism de supraveghere colectivă nejustificată”, afirmau reprezentanţii organizaţiei, avertizând că adoptarea unei astfel de legislaţii „ar expune România unui risc real de procedură de infringement”.

Președintele a criticat proiectul de lege

Şi preşedintele Nicuşor Dan a criticat proiectul de lege privind transparentizarea finanţării organizaţiilor neguvernamentale, afirmând că ar fi o măsură care „ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetăţeni şi, prin aceasta, ar afecta societatea civilă în ansamblul ei”.

„Atât această prevedere, cât şi cea care vizează dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declaraţii sunt măsuri disproporţionate faţă de o categorie socio-profesională şi, prin aceasta, o nouă sursă de tensiune în societatea noastră”, afirma Nicuşor Dan.

Şeful statului sugera ca la dezbaterile din Camera decizională să fie invitate organizaţii reprezentative ale societăţii civile.

„Transparenţa în faţa statului a oricărei persoane juridice, deci şi a ONG-urilor, este necesară şi se realizează deja, în bună măsură. Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donaţiilor importante reprezintă un plus de transparenţă", spunea Nicuşor Dan.

Ce prevede legea

Propunerea legislativă L233/2026 obligă asociaţiile şi fundaţiile să publice identitatea finanţatorilor lor. Astfel, iniţiativa unui grup de senatori AUR impune asociaţiilor şi fundaţiilor din România să declare public cine sunt persoanele sau entităţile care le finanţează, sub sancţiunea suspendării activităţii în cazul în care nu depun această declaraţie.

Proiectul a fost votat, lunea trecută, de Plenul Senatului şi urmează să ajungă la Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.USR a anunţat că a votat împotriva proiectului şi a precizat că "este scandalos că, la 8 ani distanţă după ce Liviu Dragnea cerea acelaşi lucru, PSD a putut vota chiar şi în comisii, alături de AUR, măsuri împotriva societăţii civile".

Potrivit USR, acţiunea PSD-AUR este "un act iliberal", după modele similare din ţări precum Rusia, Belarus, Georgia sau Ungaria lui Viktor Orban. AUR a transmis că este "un prim pas important pentru creşterea transparenţei". Proiectul merge la Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.