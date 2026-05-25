Scandal cu ministrul demis al Culturii, Demeter András István. Deputat UDMR: ”Demisia este gestul firesc și responsabil”

Pe de altă parte, mai trebuie precizat faptul că Demeter András István a fost deja demis din funcția de ministru în ziua în care Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură PSD-AUR , prin care Guvernul Bolojan a fost demis.

Reacția liderului deputaților UDMR vine la scurt timp după apariţia în spaţiul public a unei înregistrări audio în care ministrul Culturii, Demeter András István ar folosi un limbaj vulgar, referitor la interesul naţional al ţării.

În același timp, considerăm că această situație trebuie tratată cu echilibru și responsabilitate, fără instrumentalizare politică și fără transformarea unei controverse individuale într-un discurs care stigmatizează o întreagă comunitate etnică. Critica unor declarații sau comportamente nu poate justifica generalizările și etichetările colective”, spune Csoma Botond.

”Pentru Uniune, respectul față de interesul public, funcționarea democratică a instituțiilor și parcursul euroatlantic al României reprezintă principii clare și asumate. Considerăm că, într-un astfel de context, demisia ministrului este gestul firesc și responsabil. Declarațiile de acest tip nu afectează doar imaginea unei persoane, ci proiectează efecte nedrepte și de durată asupra comunității maghiare și asupra reprezentării sale politice. Tocmai de aceea, este important ca responsabilitatea publică să fie asumată cu luciditate și decență.

Reacția ministrului demis al Culturii, Demeter András István: ”Nu-mi amintesc să fi spus acele cuvinte”

”Acum mă trezesc și eu și guvernul din care fac parte și formațiunea politică, dar și comunitatea căreia aparțin, cu o situație care este surprinzătoare. Mi s-au atribuit niște afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut. Mi s-au atribuit niște afirmații de o realitate care sunt contrazise de actele și faptele mele, realizările mele de pe scena publică din 1993 încoace.

Mi se atribuie o conduită care nu mă caracterizează. Nu-mi amintesc să fi avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu-mi amintesc să fi spus acele cuvinte. Nu cred că eu sunt acea persoană care spune că nu-l interesează interesul național. Nu cred că eu sunt acea persoană care afirmă că interesul Rusiei este deasupra intereselor Moldovei sau ale României.”, a transmis Demeter Istvan.

”Deci este ceva nonsens. Nu am altă explicație decât aceea că cineva are altă interese, cineva dorește să discrediteze pe toată lumea, prin mine, printr-o exprimare băgată în gura mea sau fără tehnologie modernă, cu sau fără ajutorul inteligenței artificiale.

Rămâne de văzut, va trebui și voi face demersurile pentru că autoritățile competente în materie de a face analizele respective să spună dacă într-adevăr acea înregistrare este autentică sau nu. Și dacă acest lucru s-ar adeveri, atunci sunt dispus să fac tot ceea ce trebuie.

Și nu trebuie să fac mare lucru. Trebuie să mă retrag din funcția pe care o dețin, trebuie să cer scuze tuturor pentru greșeala pe care aș fi făcut-o. Dar eu cred că în acest moment datorez scuze pentru simplul fapt că am ajuns în această situație, pentru simplul fapt că nu se poate atribui de către cineva, coleg sau nu, de către un jurnalist sau oricine, o astfel de atitudine, o astfel de conduită.

Vă cer scuze pentru simplul fapt că, prin felul meu de a fi, de a gândi și de a acționa, am alimentat într-o formă sau alta, această posibilitate ca lucrurile să fie exploatate în acest sens.”, a mai spus el.