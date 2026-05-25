„Am ajuns la o concluzie cu privire la o mare parte din subiectele de discuție. Este adevărat, dar asta nu înseamnă că semnarea unui acord este iminentă.”, a spus oficialul iranian, potrivit Al Jazeera.

De asemenea, Baghaei a afirmat că negocierile se concentrează pe încetarea războiului ”și, în această etapă, nu discutăm detaliile problemei nucleare”.

Ministrul a reiterat că nu există „nicio garanție” că SUA își vor respecta angajamentele asumate în cadrul unui eventual acord, adăugând că Teheranul nu se lasă intimidat de „amenințări”.

„Schimbările din ultimele săptămâni au fost determinate de eforturile de mediere ale Pakistanului și ale altor țări”, a declarat el, precizând că negocierile au inclus o clauză privind încetarea conflictului din Liban.

Parlamentar iranian: „Iranul nu se lasă intimidat de forță sau amenințări”

Parlamentarul iranian Ebrahim Rezaei, purtător de cuvânt al Comisiei pentru Securitate Națională și Politică Externă a Parlamentului iranian, a avut o reacție provocatoare pe fondul eforturilor de a ajunge la un acord de pace.

„În timpul războiului militar, tactica noastră a fost ochi pentru ochi; în războiul diplomatic, este acțiune contra acțiune. Nu credeți în bluful președintelui eșuat; timpul este împotriva americanilor. Dacă vor un acord, ar trebui să negocieze; dacă vor benzină la 6 dolari, ar trebui să rămână fermi și să blufeze până când iarba crește sub picioarele lor. Iranul nu se supune forței sau amenințărilor.”, a scris Rezaei pe X.