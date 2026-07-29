Programul urmărește eliminarea situațiilor de risc generate de bucăți de tencuială sau elemente decorative care se desprind de pe clădirile vechi și pot pune în pericol trecătorii, scrie News.ro.

În prima etapă, municipalitatea va realiza un inventar al clădirilor cu fațade degradate, va notifica proprietarii și îi va sprijini în întocmirea documentației necesare și în obținerea autorizațiilor. Ulterior, fațadele vor fi reparate și puse în siguranță.

Proprietarii vor putea achita integral costurile lucrărilor sau vor putea solicita cofinanțare din partea Primăriei. În cazul persoanelor cu venituri reduse, PMB va suporta temporar cheltuielile, în baza unei anchete sociale. Cei care nu pot achita contribuția în timpul execuției lucrărilor vor avea posibilitatea să plătească în rate, pe o perioadă de până la cinci ani.

Pe lângă sprijinul financiar, proprietarii vor beneficia și de o serie de facilități.

Conform autorităților, clădirile încadrate în clasa I de risc seismic nu vor putea fi incluse în acest program, deoarece acestea trebuie mai întâi consolidate și abia apoi reabilitate.

Primăria Municipiului București (PMB) anunță, miercuri, că a fost pus la punct un nou regulament prin care clădirile cu fațade degradate din Centrul Istoric și din zonele protejate sunt reparate și puse în siguranță, votat de consilierii locali, la propunerea primarului Ciprian Ciucu.

„De ce contează pentru proprietari? Siguranţa publică. Bucăţi de tencuială sau elemente decorative căzute de la clădirile vechi pun în pericol trecătorii. Programul rezolvă exact aceste situaţii de risc. Bucureştiul devine mai frumos. Zonele istorice îşi recapătă aspectul original, cu materiale şi elemente decorative păstrate autentic”, a declarat primarul Capitalei.

Cum va funcționa programul de reabilitare

Potrivit reprezentanților Primăriei Capitalei, într-o primă fază, autoritățile vor realiza un inventar al clădirilor care au fațade degradate și vor stabili Zonele de Acțiune Prioritară, iar ulterior vor notifica proprietarii și le vor oferi sprijin, prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, pentru întocmirea tuturor documentațiilor necesare și obținerea autorizațiilor.

„Faţadele vor fi apoi reparate şi puse în siguranţă. Proprietarii pot plăti ei integral sau pot depune acte pentru a primi cofinanţare din partea Primăriei.”, adaugă sursa citată.

Reprezentanții Primăriei atenționează însă că imobilele aflate în clasa I de risc seismic nu vor fi cuprinse în program, ci vor trebui mai întâi consolidate și apoi reabilitate, putând fi incluse în programul național deja derulat prin AMCCRS.

Potrivit sursei citate, în zonele protejate vor exista reguli speciale pentru executarea lucrărilor: se vor păstra elementele decorative originale, se vor utiliza materiale compatibile cu cele istorice și va fi interzisă publicitatea agresivă.

Cum și cât plătesc proprietarii

Proprietarii au mai multe variante de plată, în funcție de posibilități. Astfel, PMB va suporta 70% din costurile lucrărilor, iar proprietarii vor acoperi 30%, sumă care trebuie să fie disponibilă înainte de începerea intervențiilor.

„Dacă preferă, proprietarii pot plăti intervenţia integral din fonduri proprii. Vor beneficia, în continuare, de avize rapide şi scutiri de taxe. Dacă proprietarii au venituri reduse, PMB va prelua temporar costurile, pe baza unei anchete sociale. Cei care nu pot plăti în timpul execuţiei pot opta pentru plata în rate, eşalonate pe 5 ani”, explică Primăria Capitalei.

Potrivit aceleiași surse, pe lângă finanțări, proprietarii vor beneficia și de scutiri de taxe pentru autorizațiile de construire, emiterea mai rapidă a documentațiilor și scutire de impozit pe clădire timp de cinci ani după finalizarea lucrărilor.

„În cazul în care sunt refuzate lucrările, nu se răspunde la notificări sau nu se respectă termenele, noi putem interveni şi vom recupera ulterior costurile integrale. În plus, proprietarii vor fi amendaţi cu sume între 2.000 şi 8.000 de lei, iar impozitul pe imobil va fi majorat cu până la 500%”, mai arată Primăria Capitalei.