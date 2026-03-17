Carburanții s-au scumpit și marți, motorina costă cu 50 de bani mai mult, față de acum o săptămână, iar benzina cu 40 de bani.

Guvernul caută soluții, și una dintre variantele discutate ar fi instituirea situației de criză pe piața carburanților care ar permite limitarea prețurilor și a exporturilor.

Autoritățile de control vor verifica dacă scumpirile de la pompă, apărute după declanșarea războiului din Orientul Mijlociu, sunt întru totul justificate, anunță ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Am văzut o creștere a prețului care s-a suprapus cu momentul inițierii războiului din Orientul Mijlociu. Imediat. Stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut. Consiliul Concurenței, ANAF și ANPC trebuie să acționeze în sensul monitorizării mult mai stricte a prețurilor. O intervenție asupra accizelor nu înseamnă o garanție că prețurile vor scădea”.

Declarația vine după ce ministrul Energiei a propus în coaliție eventuale măsuri precum instituirea stării de criză pe piața țițeiului, care ar permite măsuri temporare, precum plafonări de prețuri, stoparea exporturilor de combustibil și reduceri de accize. O scădere de 40% a accizei nu este însă agreată la Finanțe, pentru că ar tăia aproximativ 12 miliarde de lei din veniturile statului.

Sunt și alte riscuri, spun economiștii.

Iulian Lolea, economist-șef Confederația Patronală Concordia: „Plafonarea, mai ales la carburanți, nu are niciun sens, nu o să te ducă nicăieri bine, o să rămâi fără combustibil sau o să ai probleme. Sprijinul nu poate veni decât prin reduceri punctuale de accize sau poate de alte taxe”.

Între timp, cei care au alimentat au văzut noi scumpiri.

De exemplu, în urmă cu opt zile, la o benzinărie din Capitală, litrul de motorină standard costa 8,61 lei. Acum este 9,11 lei, adică s-a scumpit cu 50 de bani. La benzină, majorarea e de aproape 40 de bani. O situație similară am întâlnit și în alte benzinarii.

Unii șoferi folosesc mai rar mașina.

Mai multe state europene au intervenit după scumpirile recente ale carburanților. Ungaria a introdus prețuri plafonate la pompă, dar numai pentru mașinile înmatriculate în țară.

Croația și Slovenia au luat măsuri similare, în vreme ce Portugalia a decis reducerea temporară a taxelor pe combustibil. În Austria, prețurile pot fi majorate doar trei zile pe săptămână - luni, miercuri și vineri.