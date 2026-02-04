Dragos Pîslaru a ales o metodă creativă de a prezenta calendarul estimativ al apelurilor de proiecte, care cuprinde 292 de apeluri, cu un buget total de 6,61 miliarde de euro. Fostul ministru și europarlamentar a realizat mai multe fotografii cu Inteligența Artificială alături de Lolita Cercel, la Guvern.

Ministrul nu a precizat, nici în textul postării, nici pe fotografii că Lolita Cercel este un personaj AI, generat de un soft, deci nu unul real. Aceste precizări sunt cu atât mai importante în actualul context în care mediul politic atât din UE cât și din SUA caută soluții pentru a contracara eventuala dezinformare datorată conținutului generat de Inteligența Artificială.

„Propunerea Lolitei Cercel a fost să transformăm acest tabel Excel foarte rudimentar într-o interfață digitală interactivă, care să permită beneficiarilor și oricărui cetățean să filtreze apelurile și să caute ușor printre ele. Este o recomandare pe care am primit-o cu bucurie și pe care o vom implementa în perioada următoare. Dacă sunteți interesați de finanțări europene, vă invit să parcurgeți calendarul.”, a transmis Dragoș Pîslaru pe pagina sa de Facebook.

Cine este Lolita Cercel

În spatele Lolitei Cercel se află Tom, un tânăr IT-ist care insistă să rămână anonim, spune el, pentru a nu știrbi din celebritatea personajului pe care l-a creat cu inteligența artificială. Este pasionat de muzică și spune că lui îi aparțin doar versurile, restul e AI.

„Am creat-o efectiv așa cum un scriitor face un personaj pentru un roman. Am avut o mare inspirație din Miron Radu Paraschivescu, un poet care a scris acum 80 de ani. Cântece țigănești. Și mi-a plăcut foarte mult stilul lui, diferit de ce se publica la vremea aia. Îmi scriu versurile, după intru în programul cu care fac piesele și încep să schimb instrumentale până ajung la o piesă care să îmi placă.”, a spus Tom, creatorul Lolitei