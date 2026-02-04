Companiile își ajustează, însă, rutele, astfel încât unele pachete să intre întâi în diferite state membre înainte de a le fi livrate clienților.

În acest context s-au dezvoltat mari hub-uri logistice. De la 1 ianuarie, în țara noastră a intrat în vigoare „legea Temu” care prevede taxarea acestor mărfuri, dacă au o valoare declarată mai mică de 150 de euro.

Potrivit Ministerului de Finanțe, peste 700.000 de colete extracomunitare au intrat în țara noastră în luna ianuarie.

Numărul coletelor extracomunitare a crescut rapid

Pentru fiecare colet sub 150 de euro, statul ar urma să încaseze 25 de lei, o taxă introdusă din luna ianuarie, cu scopul de a reglementa comerțul electronic, în condițiile creșterii puternice a importurilor.

Creșterile au început din vară, odată cu preluarea primelor transporturi aeriene de marfă din China pe Otopeni, iar vârful de aproape 3.400.000 de colete a fost atins în luna noiembrie, o perioadă marcată de promoții și de reduceri de preț.

Evidența coletelor este ținută de firmele de curierat, obligate să raporteze situația la ANAF și să vireze banii la bugetul de stat.

Statul încasează taxe pentru coletele extracomunitare

Cristi Movilă, președintele asociației române a magazinelor online (ARMO): „Momentan nu avem niște cifre, pe 25 februarie vom vedea primele date oficiale și primele încasări la bugetul de stat, valoarea pe care am văzut-o pe site în momentul în care am plasat comanda, doar valoarea aceea trebuie să o plătesc la curier, nu trebuie să plătesc nimic suplimentar; responsabilitatea plății acestei taxe cade doar în sarcina comerciantului, iar responsabilitatea colectării și transferului banilor către bugetul de stat cade în responsabilitatea livratorului.”

Pentru moment, unii comercianți vor suporta taxa de 25 de lei, însă este posibil să mărească prețurile. Alții le cer direct clienților să o achite la finalul comenzii.

De exemplu, pe bonurile emise pentru o plată online din China apare o taxă de manipulare de 25 de lei, dar pe bonul emis de o altă platformă nu este menționată nicio taxă.

Reprezentanții companiilor de curierat susțin că o parte dintre colete au fost redirecționate prin alte puncte de intrare în Uniunea Europeană.

Adriana Manu, PR Fun Curier: „Au direcționat volumele către alte porți de intrare în Uniune, în Polonia, Ungaria sau Grecia.”

Coletele sub 150 de euro vor fi taxate la nivelul întregii Uniuni

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, operatorii vamali care operează pe Aeroportul din Otopeni susțin că volumul de procesare a scăzut cu 70–80% în prima lună a anului, comparativ cu perioada noiembrie–decembrie, o perioadă cunoscută însă pentru numărul mare de comenzi anual.

Corespondent PRO TV: „Potrivit legislației europene, coletele care circulă în interiorul Uniunii Europene sunt intracomunitare și nu se supun procedurilor vamale. Operatorii spun că platforme de comerț online din China ar avea în plan să deschidă firme într-un stat membru pentru a aduce marfa în UE dintr-o singură tranșă, astfel încât să se supună normelor fiscale ale acelui stat, iar apoi să livreze produsele clienților ca transport intracomunitar. La nivelul Uniunii, coletele din afara spațiului european cu valoare sub 150 de euro nu sunt taxate vamal, însă, din 1 iulie 2026, toate aceste colete vor fi taxate cu o sumă fixă de 3 euro, la nivelul întregii Uniuni Europene.”