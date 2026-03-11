Corespondent Știrile PRO TV: „Întamplarea s-a petrecut în localitatea Pisculești - Prahova unde victima se mutase după despărțirea de soțul ei.

La scurt timp, bărbatul a mers la poarta fostei neveste înarmat cu o rangă. A forțat intrarea și s-a năpustit asupra femeii care era singură în acel moment. Lovită crunt, victima a reușit să fugă în stradă urlând după ajutor.

Agresorul a urmărit-o și a continuat să o lovească până când femeia s-a prăbușit la pământ. Alertat de țipete, un vecin a reușit să îl dezarmeze pe agresor și a sunat apoi la 112. Reținut imediat, suspectul în vârstă de 48 de ani, a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor și violare de domiciliu. Internată de urgență, femeia este în afara pericolului.”