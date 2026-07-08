Tot la Ankara, țara noastră a extins programul de deminare din Marea Neagră, pe care îl are în comun cu Bulgaria și Turcia. Ne-am alăturat și altor programe de achiziții de sisteme anti-dronă, rachete pentru lupta navală și sisteme performante de supraveghere.

După summitul NATO, România va deveni parte a unui program, alături de alți 10 aliați, pentru cumpărarea celor mai noi și performante avioane de supraveghere cu inteligență artificială, Saab GlobalEye. Aceste avioane sunt capabile să detecteze, de la 13.000 de metri altitudine, orice pericol care ar amenința țările alianței, de la sute de kilometri depărtare, de la rachete până la roiuri de drone.

România a devenit, de asemenea, parte a grupului de țări care vor avea sisteme anti-dronă. Vom cumpăra echipamente dintr-un program estimat la 40 de miliarde de dolari.

Țara noastră s-a alăturat și coaliției inițiate de Norvegia pentru a lua împreună rachete destinate luptei navale. Iar ca să sprijine producția de echipamente militare, România va fonda, alături de alte 8 state membre NATO, Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență.

Ministrul interimar al Apărării a semnat, alături de omologii săi din Turcia și Bulgaria, extinderea programului de deminare din Marea Neagră, ce va include de acum încolo infrastructura critică submarină, care ne va ajuta să protejăm, de pildă, proiectul de exploatare a gazelor naturale Neptun Deep.

În ceea ce privește prezența americană pe teritoriul țării noastre, șeful statului a declarat că nu se așteaptă la o reducere a trupelor.

Marți seară, Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au schimbat câteva cuvinte cu Donald Trump, la fotografia de familie de la dineul găzduit de președintele Turciei.

Nicușor Dan: „Au fost fraze de politețe. Stăteam în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela.”

La Ankara, președintele Nicușor Dan a avut o întrevedere cu Mark Carney, premierul Canadei, pe care l-a invitat în România. La rândul său, șeful statului va merge în Canada.

Președintele s-a întâlnit cu președintele Coreei de Sud, cu premierul Marii Britanii și cu președintele Croației.