"La data de 3 octombrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus reţinerea unui inculpat, în vârstă de 35 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri mare risc. Măsura a fost luată după ce, în ziua de 02.10.2026, inculpatul a fost prins în flagrant, pe Autostrada A1, în timp ce transporta şi deţinea în vederea comercializării cantitatea de aproximativ 1 kilogram cocaină. Substanţele stupefiante au fost găsite ascunse într-un compartiment special amenajat în acest scop", transmite luni DIICOT, potrivit Agerpres.

Anchetatorii au dat publicităţii momentul în care poliţiştii extrag drogurile din acel compartiment.

Ulterior, un judecător de la Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activităţile judiciare au fost efectuate împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate.

Acţiunea a fost realizată de poliţiştii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Brigada Autostrăzi - Biroul de Poliţie Autostrada A1.