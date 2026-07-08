În declaraţia de la finalul reuniunii la nivel înalt găzduite de capitala turcă, aliaţii europeni şi Canada subliniază că îşi asumă o responsabilitate sporită cu privire la apărarea Alianţei, în contextul în care aliaţii au anunţat contracte privind noi achiziţii în domeniul apărării ce depăşesc 50 de miliarde de dolari.

De asemenea, membrii NATO au promis asistenţă militară în valoare de 70 de miliarde de euro (80 de miliarde de dolari) pentru Ucraina pentru 2026 şi ''cel puţin niveluri echivalente'' de sprijin pentru anul viitor, potrivit declaraţiei difuzate la finalul summitului de la Ankara.

''Ucraina contribuie la securitatea transatlantică şi aliaţii sunt uniţi în sprijinul lor neclintit pentru Ucraina în apărarea libertăţii, suveranităţii şi integrităţii sale teritoriale'', se menţionează în document.

Ajutorul urmează să fie furnizat în principal de membrii europeni ai NATO şi Canada, în contextul în care Washingtonul şi-a redus substanţial sprijinul financiar pentru Kiev de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Germania a anunţat deja că intenţionează să sprijine Ucraina cu 11,5 miliarde de euro în 2026. ''Vom continua să ajutăm Ucraina. Acum depinde total de Rusia să încheie acest război'', a afirmat cancelarul german Friedrich Merz în marja summitului de la Ankara.

''În acest scop, vom face încă o dată tot ce ne stă în putere astăzi pentru a realiza acest lucru şi vom trimite un mesaj clar Moscovei: Rusia nu are nicio şansă de a câştiga acest război. Ea nu va atinge obiectivele războiului. Cu cât mai curând punem capăt acestui război, cu atât mai bine va fi pentru Europa, pentru Rusia şi pentru pacea mondială'', a accentuat Merz.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a participat la summitul NATO ca invitat, are prevăzută o întrevedere bilaterală cu omologul său american Donald Trump, în condiţiile în care Kievul speră în relansarea tratativelor de pace.