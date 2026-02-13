Potrivit premierului, după ce se închide bugetul de stat, după ce închid măsurile pe administraţie şi de corecţii în domeniile energetice şi în câteva domenii strategice, vor relua zona de creştere economică.

”Ani de zile am pompat în economie bani sub formă de investiţii, sub formă de creşteri salariale, sub diferite forme. Ceea ce înseamnă că am stimulat economia, pentru că asta înseamnă deficitele. Deficitele mari ar trebui să genereze şi creşteri economice ceva mai mari, dar s-a văzut că nu s-a întâmplat acest lucru. (..) Deşi ar fi trebuit să avem creştere economică mai mare, nu am avut. Asta înseamnă că, de multe ori, calitatea unor investiţii în sensul de creştere economică, a lăsat de dorit. Acum, ce s-a întâmplat din vara anului trecut? Aşa cum ştiţi şi dumneavoastră şi ştiu tot românii, am fost cu spatele la zid, în vară, şi a trebuit să luăm aceste măsuri, să începem să corectăm deficitul. Şi în toate ţările din lume unde guvernele au fost în situaţia de a corecta deficite, nu există nici o formă de corecţie care să nu cuprindă o combinaţie de măsuri pe care să însemne scăderea unor cheltuieli de funcţionare, creşterea unor venituri, ceea ce a însemnat în România, inclusiv creşterea de taxe, pe exemplu, dar şi creşterea gradului de încasare, reducerea unor investiţii sau eşalonarea acestora. Asta este combinaţia. Aceste lucruri le-am pus şi noi în practică”, a explicat premierul Ilie Bolojan, la Europa FM, intrarea României în recesiune tehnică.

Şeful Executivului a precizat că ”poate ordinea în care a fost pusă în practică n-a fost cea mai bună, dar a fost dată de o anumită situaţie”.

”Aceste măsuri au nişte efecte de contracţie economică de mod inevitabil. Fix aceste măsuri nu mai impulsionează economii, şi aceasta este realitatea pe care şi noi o avem. Dar aceste măsuri, ca orice tratament care însănătoşeşte o boală, uneori au efecte colaterale”, a adăugat el.

Potrivit lui Bolojan, ”ceea ce se întâmplă în perioada următoare, aşa cum se vede din tendinţe, este o reechilibrare a economiei”.

”Ar trebui să ne crească componenta de exporturi, să ne reaşezăm economic, iar anul acesta, în condiţiile în care o ţintă importantă este să menţinem un volum de investiţii important, dintre care jumătate va fi din fonduri europene, va fi anul de reaşezare a economiei”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Premierul a menţionat că ”aceasta este o situaţie temporară, în mod evident”.

”Eu nu sunt adeptul proiectării unor aşteptări foarte optimiste, că asta a făcut ani de zile lumea politică, şi uitaţi-vă, înţelegeţi situaţia. Aşteptările sunt că, în perioada următoare, după ce se închide bugetul de stat, după ce închidem toate măsurile parte legate de reducerea în administraţie şi de reaşezarea administraţiei, parte legate de măsurile de relansare, de corecţiile pe care trebuie să le facem în domeniile energetice şi în câteva domenii strategice, în a doua jumătate a anului, aceste efecte colaterale vor fi deja absorbite de economie şi vom relua zona de creştere economică, urmând să scadă inflaţia, aşa cum se vede deja din decembrie-ianuarie, că este o tendinţă de creştere, dar aceste măsuri de contracţie, mai mare sau mai mică, nu puteau fi evitate. Acesta este adevărul şi niciodată nu le-am negat şi nu mi se pare normal să negăm nişte evidente care ştim că sunt o prezenţă şi un efect a acestor măsuri”, a subliniat Ilie Bolojan.

Premierul a fost întrebat dacă din iunie se reia creşterea economică.

”Eu spun că, din a doua jumătate a acestui an, vom vedea că lucrurile se reaşează şi prin măsurile care au fost deja luate, prin măsurile care le vom lua în perioada următoare, pe componenta de energie, pe componentele de economie, vom reaşeza lucrurile şi vom crea condiţii pentru creştere economică, pentru prosperitate şi pentru o predictibilitate economică”, a mai afirmat premierul.