Cine și când a știut despre respectarea celor 30 de zile la adoptarea legii pensionării magistraților. Ioana Dogioiu explică

23-10-2025 | 13:21
ioana dogioiu
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a încercat să explice motivul pentru care Executivul nu a așteptat cele 30 de zile pentru primirea unui aviz al CSM asupra modificării legii pensionării magistraților.

Laura Culiță,  Mihai Niculescu

Ioana Dăgioiu a răspuns, joi, întrebări formulate de jurnaliști cu privire la nerespectarea teremnului legal de 30 de zile de primire a avizului asupra proiectelor de hotărâri, în acest caz, cu atât mai mult cu cât Ministerul Justiției atrăsese atenția asupra obligativității respectării termenului.

Personal, nu am văzut acele observații, din ce mi-au pus la dispoziție consilierii premierului Bolojan, e pentru prima dată când CCR stabilește imperativ așteptarea de 30 de zile. Au mai fost astfel de sesizări, și doar una admisă, una radicală - că s-a cerut în aceeași zi când a fost adoptată, deci nu se putea obține” a răspuns Dogioiu, precizând: „Alte comentarii nu pot sa fac”.

În ceea ce privește informațiile venite pe surse că judecătorii CCR ar fi respins oricum proiectul din cauza existenței problemelor de fond cu privire la cuantumul pensiilor și creșterea vârstei de pensionare, Ioana Dogioiu a spus:

Nicolae Bănicioiu
De ce a fost achitat Nicolae Bănicioiu. Magistrați nu i-au mai confiscat fostului ministru suma de 1,3 milioane de lei

„Nu am informații că premierul s-ar aștepta sau nu la probleme pe fond, dacă l-a aprobat presupun ca îl considera în totalitate viabil".

Săptămâna trecută, cinci din cei nouă judecători ai Curții Constituționale au votat împotriva reformei pensiilor magistraților care reglementa vârsta de pensionare a acestora la 65 de ani, iar pensia nu ar mai fi depășit 70% din valoarea ultimului salariu. Patru din cei cinci sunt propuși de PSD, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Marian Busuioc.

A mai votat împotriva proiectului adoptat prin asumarea Guvernului în Parlament Mihaela Ciochină, numită de fostul președinte Klaus Iohannis.

