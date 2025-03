Cum au fost identificați deputații AUR care au participat la violențele de la BEC: ”Când am văzut că au degenerat am plecat”

Parlamentarii s-au delimitat de orice implicare, chiar dacă la un moment dat s-au aflat printre protestatari.

Unul dintre ei chiar l-a criticat pe liderul partidului, George Simion, care a cerut ”jupuirea în piața publică a celor responsabili” de decizia privind candidatura lui Calin Georgescu.

Cei patru deputați ai Alianței pentru Unirea Românilor care s-au aflat printre protestatari duminică seara, la BEC, după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu, au fost identificați cu ajutorul postărilor făcute chiar de ei pe platformele sociale. Procurorii vor să știe dacă au fost sau nu implicați în provocarea și coordonarea violențelor.

Tiberiu Claudiu Bârstan, deputat AUR: ”Am fost la marginea protestului, de acolo am și făcut materialele pe care le-am filmat. E o anchetă, bine ar fi să îi găsească pe cei reponsabili și care au afectat integritatea unor persoane prezente acolo. Mai ales când am văzut că au degenerat am și plecat. Prezența mea acolo a fost în jur de 30-40 de minute.”

Aleșii AUR au calitate de martori în acest dosar. Procurorii le-au cerut să explice și dacă a fost simplă coincidență că au părăsit protestele cu puțin timp înainte să izbucnească violențele soldate cu răniți în rândul forțelor de ordine dar și cu distrugeri.

Răzvan Biro, deputat AUR: ”Dacă tot e vorba de așa-zisa organizare și implicare a noastră, a parlamentarilor de la AUR, așa bine am fost organizați încât nici măcar de prezența celorlalți colegi nu știam acolo. Violențele? Nu am putut vedea, nu am mai fost în perimetru când au izbucnit propriu-zis în nucelul de protestari.”

Parchetul general cercetează și afirmațiile făcute de liderul AUR George Simion într-o postare pe platformele sociale în care acuza Biroul Electoral Central de lovitură de stat. Afirmațiile lui au fost însă taxate chiar de unul dintre deputații audiați în dosar.

George Simion, președinte AUR: ”Cei care au comis lovitura de stat ar trebui jupuiți în piața publică pentru ce au făcut.”

Daniel Cătălin Ciornei, deputat AUR: ”Probabil a fost o exprimare greșită, nu știu contextul.”

Reporter: Cum calificați acele violențe? Sunteți de acord cu ele? Credeți că violența e ultima soluție?

Daniel Cătălin Ciornei, deputat AUR: ”De asta cred că m-a și chemat domnul procuror ca martor, ca să aibă și perspectiva noastră, a celor întâmplate, ce am văzut noi”.

Pe de altă parte, trei dintre suspecții implicați în violențe au fost reținuți noaptea trecută de procurorii de la Parchetul Capitalei, acolo unde este deschis un alt dosar după incidentele de la Biroul Electoral Central și din Centrul Vechi al Capitalei. Sunt acuzați de ultraj, distrugere și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Polițiștii vor aduce și alți suspecți la audieri, pe măsură ce sunt identificați cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și de martorii care au filmat cu telefoanele mobile.

