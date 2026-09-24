Ușa negocierilor a rămas totuși deschisă, până la finalul săptămânii, când este aşteptată o decizie finală.

Între timp, PNL, USR și UDMR au creionat o primă schiță a viitorului cabinet.

Cele mai multe ministere le-ar reveni liberalilor, însă o parte dintre actualii miniștri ar urma să fie înlocuiți.

Potrivit unor surse politice, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor ar fi convenit ca în Guvernul condus de Siegfried Mureșan PNL să aibă 7 ministere, USR - 6, iar UDMR - 3.

Cei mai mulţi dintre miniștrii care sunt în funcție ar urma să-și ducă mai departe mandatele.

Astfel, PNL ar rămâne cu Finanțele conduse de Alexandru Năzare, la investiții și proiecte europene ar continua Dragoș Pîslaru, la educație Mihai Dimian, însă Cătălin Predoiu e posibil să fie schimbat de la interne.

În plus, liberalii ar putea primi sănătatea, care ar putea ajunge la Oana Gheorghiu, dar și munca și energia - unde este vehiculat numele lui Sebastian Burduja.

De la USR ar rămâne Diana Buzoianu la mediu, Oana Țoiu la externe, Radu Miruță la apărare și Irineu Dârau la economie. Și ar putea primi transporturile, unde propunerea ar fi Cătălin Drulă. Justiția este disputată atât de PNL, cât și de USR - care l-ar vrea la conducere pe Stelian Ion.

Cei din UDMR ar vrea ca la dezvoltare să rămână Cseke Attila. Își doresc însă și agricultură, pentru Tanczos Barna.

Iar dacă ar rămâne cu portofoliul de la cultură, actualul ministru ar urma să fie schimbat, după ce Demeter Andras a transmis că nu vrea să fie un factor de risc la votul de învestitură.

Totul după ce în luna mai conducerea partidului i-a cerut demisia după ce a fost făcută publică o întregistrare audio în care Demeter Andras ar fi folosit un limbaj vulgar referitor la interesul național al României.

Sorin Grindeanu a primit aseară de la Siegfried Mureșan liniile directoare ale programului de guvernare, le-a citit, dar nu s-a arătat mulțumit.

Sorin Grindeanu, Președintele PSD: ”Deci ăla nu e program de guvernare. Aș spune, și aș glumi un pic, că, la ce salariu de europarlamentar are, cred că și-ar permite o variantă premium la ChatGPT, pentru că ce a avut acolo a fost mai "second-hand", așa. De fapt, dânsul e un Bolojan "second-hand".

Siegfried Mureșan a negat că ar fi folosit inteligența artificială pentru redacatarea documentului și a spus că acuzația liderului PSD „simpatică” . Deocamdată, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan nu au stabilit când și unde se vor întâlni.