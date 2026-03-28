Măsura este proiectată pentru tot anul acesta și se adresează fermierilor care pot face dovada, prin intermediul agențiilor de plăți în agricultură, că folosesc motorina la lucrările agricole.

Este vorba despre un proiect de act normativ prin care se dorește ca fermierii să cumpere motorină la preț de furnizor, pentru un consum maxim de 78 de litri pe hectar.

Măsura ar ajuta sectorul agricol, în condițiile în care motorina înseamnă până la 30% din costurile totale, se precizează în proiectul de la Ministerul Agriculturii.

Pe de altă parte, măsura propusă nu precizează de unde vor veni banii pentru subvenționare motorinei pentru agricultori.

Între timp, la Guvern se lucrează deja de la un nou set de măsuri în criza carburanților. Știm că luni, 30 martie, urmează să aibă loc o nouă discuție în Executiv, se va analiza un mecanism prin care acciza la carburanți să scadă în funcție de creșterea prețurilor.

În cursul săptămânii viitoare ne așteptăm, așadar, ca noile măsuri să fie bătute în cuie.