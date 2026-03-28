Anchetatorii au efectuat, joi, 23 de mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Braşov şi Mureş, într-un dosar penal privind comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, furt, furt calificat, luare de mită, dare de mită, cumpărare de influenţă, tăinuire şi trafic de influenţă.

Anchetatorii au destructuratrețelele infracționale

„În urma cercetărilor efectuate în cauză a reieşit că, în cursul lunii octombrie 2025, opt bărbaţi, cu vârste cuprinse între 23 şi 57 ani, din judeţele Braşov şi Galaţi, angajaţi în cadrul unei societăţi care se ocupă de modernizarea unui tronson de cale ferată din judeţul Braşov, ar fi constituit un grup infracţional organizat în scopul sustragerii de combustibil de pe utilajele folosite la efectuarea lucrărilor de modernizare. Totodată, din cercetări a rezultat faptul că alte 17 persoane ar fi săvârşit infracţiuni similare, o parte dintre acestea fiind în legătură cu activitatea infracţională desfăşurată de către membrii grupului infracţional", precizează IPJ Braşov într-un comunicat remis Agerpres.

Combustibilul sustras era ulterior vândut, la un preţ mai mic, către diferite persoane.

În urma percheziţiilor au fost descoperite recipiente folosite la sustragerea combustibilului şi recipiente care conţineau motorină, cantitatea totală de combustibil descoperită fiind de aproximativ 1.800 de litri.

De asemenea, a fost găsită şi o armă scurtă, neletală, supusă autorizării şi 60 de bucăţi de proiectile metalice, tip alică, fiind întocmit dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Tot la percheziţii au mai fost găsite mai multe articole pirotehnice, fiind întocmit dosar penal pentru infracţiuni privind regimul materiilor explozive.

Zece persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, două fiind puse, ulterior, sub control judiciar.

Alte opt persoane au fost prezentate judecătorului de drepturi şi libertăţi, care a dispus măsura arestării preventive pentru şase dintre acestea.

O persoană a fost arestată la domiciliu, iar alta a fost pusă sub control judiciar.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.