Social-democrații afirmă că viitorul Guvern trebuie să renunțe la măsurile care cresc presiunea fiscală asupra populației și a mediului de afaceri.

„Oprirea austerității, respectiv încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori. Măsurile de echilibrare fiscal-bugetară trebuie să se centreze în principal pe stimularea investițiilor și dezvoltarea activităților economice, care să genereze mai multe venituri la bugetul de stat”, se arată într-un comunicat al PSD.

Pachet anti-inflație pentru populație

Partidul solicită măsuri care să protejeze puterea de cumpărare a românilor și să ofere sprijin categoriilor vulnerabile.

„Pachetul anti-inflație, respectiv protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile prin majorarea salariului minim și indexarea pensiilor, sprijinirea mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități, precum și prin extinderea schemei privind limitarea adaosului comercial pentru produsele de strictă necesitate, alimentare și nealimentare, care alcătuiesc coșul minim de consum” - se mai arată în comunicat.

Pe lista condițiilor se află și extinderea programelor destinate elevilor: „Reducerea abandonului școlar, prin extinderea programului Masă caldă în școli.”

Reformă administrativă și reducerea cheltuielilor

Partidul cere reorganizarea administrației pentru eficientizarea serviciilor publice și reducerea costurilor.

„Reforma administrativă reală care să vizeze servicii mai eficiente pentru cetățeni și reducerea cheltuielilor publice prin stimularea comasării administrative a localităților mici”, a mai transmis partidul.

Mai puțină birocrație pentru cetățeni și firme

PSD solicită simplificarea procedurilor administrative și accelerarea proceselor de autorizare.

„Debirocratizare și eficiență administrativă, prin reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative ale cetățenilor și ale firmelor și prin reducerea cu minim 30% a termenelor de autorizare.” - conform comunicatului.

Plata datoriilor statului și sprijin pentru economie

Social-democrații susțin că statul trebuie să achite restanțele către companii și să reia programele de stimulare economică.

„Deblocarea economiei, prin plata datoriilor statului către firme. Reluarea stimulării economice în sectoarele strategice. Producem în România, Investim în România: garanții de stat pentru investiții și capital de lucru, subvenționarea dobânzilor în sectoarele strategice, susținerea industriei auto autohtone prin suplimentarea programului Rabla etc”, a mai scris sursa citată.

PSD cere și măsuri dedicate agriculturii, prin facilitarea accesului la finanțare pentru fermierii români.

„Susținerea agriculturii și a fermierilor români, printr-un program de credite cu 80% dobândă subvenționată”, a conchis PSD în comunicat.