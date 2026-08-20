Alessandro Rapinese a declarat că interdicţia este necesară pentru îmbunătăţirea siguranţei publice. Aceasta înseamnă că, începând din septembrie, bicicliştii vor trebui să coboare de pe bicicletă într-o zonă care cuprinde aproximativ 30 de străzi.

„Oamenii acţionează pe baza propriilor experienţe, iar eu ştiu cum este să fii lovit de una dintre aceste «bestii»”, a declarat el agenţiei de ştiri italiene Ansa.

Mai multe alte autorităţi locale din Europa, inclusiv din Marea Britanie, au impus restricţii în privinţa locurilor şi modului în care pot fi utilizate bicicletele electrice şi alte vehicule unipersonale, notează BBC.

Măsura propusă de Rapinese face parte dintr-un pachet de noi reglementări rutiere, care instituie o zonă cu trafic limitat (ZTL) pentru a gestiona creşterea numărului de turişti şi care impune reguli mai stricte pentru autoturisme şi autoutilitare în centrul oraşului.

Multe dintre străzile vizate de interdicţie sunt cele mai largi din centrul vechi şi sunt frecventate de curierii care efectuează livrări.

Măsura se aplică atât bicicletelor electrice, cât şi celor obişnuite, întrucât Codul rutier italian nu face distincţie între modele.

„Am fost lovit de una”

Rapinese şi-a explicat decizia într-un videoclip în cadrul unei serii de filmuleţe online pe care le produce el însuşi, cunoscute sub numele de RapiNews24.

El a povestit un incident în care, în luna iulie, în timp ce părăsea Primăria, a intrat în coliziune cu o bicicletă electrică, la scurt timp după ce administraţia sa discutasese despre restricţiile de circulaţie din centrul oraşului.

Ciclistul implicat în coliziune nu a fost identificat. „În acest caz, nici măcar nu am ajuns la spital”, a spus Rapinese. „Am fost lovit de o bicicletă. Am strâns informaţii, iar de acolo a pornit această măsură”, a recunoscut el.

Centrul oraşului Como, înconjurat de ziduri romane, se află deja într-o zonă cu trafic limitat, iar bicicletele au devenit mijlocul de transport preferat al localnicilor.

Ce prevăd noile reguli

Noile reguli de circulaţie pentru ZTL prevăd că unele vehicule vor avea nevoie de un permis anual şi, pentru fiecare zi de acces, de un permis de 3 euro.

Livrările către magazine şi restaurante vor fi permise doar între orele 06:00 şi 23:00, în timp ce turiştii cazaţi la hoteluri vor putea intra cu maşina în centru doar dacă unitatea de cazare dispune de parcare.

Interdicţia s-a confruntat cu o reacţie negativă din partea localnicilor, iar o petiţie online a fost lansată pentru a bloca rezoluţia.

Civitas Como, un grup local de cetăţeni, a contestat legitimitatea interdicţiei, descriind-o ca fiind „discutabilă şi eronată”.

Asociaţia Nova Como organizează o plimbare de protest cu bicicleta pentru data de 12 septembrie.

Como nu este primul oraş italian care restricţionează circulaţia bicicletelor în zonele istorice sau aglomerate. În Palermo, circulaţia bicicletelor este restricţionată pe anumite porţiuni ale străzilor principale încă din 2023.

Între timp, Parisul a înăsprit recent cerinţele de siguranţă pentru utilizatorii de trotinete electrice, după ce a interzis complet închirierea acestora în 2023.