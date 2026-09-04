"Din păcate, Primăria Capitalei, până să vin primar, a pierdut două treimi din fondurile europene şi a pierdut foarte mulţi bani, cred că 20% din PNRR. Am mai salvat ce am putut să salvez, pentru că a fost multă contraperformanţă la nivel de Primăria Capitalei. La Sectorul 6 nici măcar un proiect nu a fost dezangajat şi nu s-a pierdut niciun proiect din fondurile din PNRR, ca să fie foarte clar", a declarat Ciprian Ciucu, joi seară, la B1 TV.

El a adăugat că, pentru a asigura fondurile pentru proiectele începute, a discutat cu bănci de dezvoltare. El le-a cerut constructorilor care lucrează pe şantierele din Bucureşti să se mobilizeze şi să factureze, dând asigurări că municipalitatea poate deconta lucrările.

"Ne-au pus bani deoparte (băncile de dezvoltare - n.r.), noi putem să-i tragem oricând şi nu ne împrumutăm pentru panseluţe şi borduri, ci pentru lucrări serioase de infrastructură a oraşului de acum înainte, deci bani sunt, nu e asta problema, problema este să fie mobilizare cu constructorii", a explicat primarul.

Ciucu a adăugat că i-ar fi fost simplu să realizeze lucrări de suprafaţă, fără a reabilita şi infrastructura subterană, însă a menţionat că peste doi sau trei ani în zonele unde acum se lucrează ar fi trebuit intervenit din nou. În acest context, Ciprian Ciucu a spus că "preferă să primească înjurături", dar "să pună oraşul la punct pentru 50 de ani".

"Aceasta este miza, să facem lucrurile temeinic", a susţinut edilul.

Ciprian Ciucu a subliniat că îşi doreşte "un guvern cu puteri depline" pentru că are "nevoie de interlocutori la ministere".