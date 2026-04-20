„Domnul preşedinte Nicuşor Dan s-a folosit foarte mult în campanie de numele domnului Bolojan. Cât văd eu, în momentul de faţă, probabil, va juca mai departe cu domnul Grindeanu. Cred că, din păcate, în acest moment preşedintele României se coordonează mai mult cu PSD decât cu Partidul Naţional Liberal sau cu Uniunea Salvaţi România. Era bine ca să se consulte mai des şi cu Ilie Bolojan, şi cu mine, care sunt unul dintre liderii partidului, şi cu alţi lideri liberali şi mai puţin cu PSD, pentru că mi se pare că i-au fost furnizate anumite perspective mai degrabă dinspre PSD.”, a afirmat Ciucu la Digi24, potrivit News.ro.

Întrebat dacă preşedintele Nicuşor Dan ar fi putut opri această criză politică, prim-vicepreşedintele liberal Ciprian Ciucu a răspuns că şi-ar fi dorit ca măcar în cadru privat să fi încercat să vorbească cu Sorin Grindeanu.

„Nu ştiu dacă putea să oprească (n. red. - Nicuşor Dan). Mi-aş fi dorit ca măcar în cadru privat, pentru că ştiu că vorbeşte destul de des cu domnul Grindeanu, să-i fi transmis acest lucru. Domnul preşedinte Nicuşor Dan s-a folosit foarte mult în campanie de numele domnului Bolojan. Atât de repede să arzi protocolul de guvernare şi, ca preşedinte, să nu stai să ţii de el, să faci tot ce poţi ca să ţii de el, ca el să se întâmple şi tu ce faci? Adică este inclusiv un eşec al preşedintelui, nu doar al României sau al coaliţiei faptul că această coaliţie se va destrăma”, a declarat Ciucu.

Actualul primar general al Capitalei a spus că, din punctul său de vedere, „era nevoie de mai multă fermitate din partea preşedintelui”.

„Cât văd eu în momentul de faţă, din păcate, domnul Nicuşor Dan, prin semnalele pe care le dă, nu va face acest lucru şi probabil că va juca mai departe cu domnul Grindeanu. Cred că, din păcate, în acest moment preşedintele României se coordonează mai mult cu PSD decât cu Partidul Naţional Liberal sau cu Uniunea Salvaţi România”, a spus Ciucu.

Liderul PNL a adăugat că „era bine” ca şeful statului să se fi consultat „mai des” cu el şi cu Ilie Bolojan.

„Preşedintele era bine ca să se consulte mai des şi cu Ilie Bolojan, şi cu mine, care sunt unul dintre liderii partidului şi cu alţi lideri liberali şi mai puţin cu PSD, pentru că mi se pare că i-au fost furnizate anumite perspective mai degrabă dinspre PSD”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că probabil România va intra în „turbulenţe politice”. El a adăugat că speră în continuare să se găsească o formulă să continue o guvernare pro-occidentală pentru România şi să fie una solidă.