Cine este noul șef al Autorității Electorale. Adrian Țuțuianu, propunerea PSD, validat cu 271 de voturi

Parlamentarii au votat marți numirea unui nou șef la Autoritatea Electorală Permanentă.

Adrian Țuțuianu va conduce instituția la propunerea PSD. Au fost 271 de voturi "pentru" şi 2 împotrivă, iar opoziția a încercat un boicot.

Până acum, AEP avea un președintele interimar, după ce Toni Grebă a fost demis la începutul anului.

Adrian Țuțuianu a fost nevoit să plece din PSD pentru a ocupa această funcție. Era unul dintre cei mai vechi lideri social-democrați, cu o carieră politică de peste 25 de ani.

A fost senator, președinte al Consiliului Județean Dâmbovița și ministru al Apărării în guvernul condus de Sorin Grindeanu.

În 2012, Adrian Țuțuianu a fost cercetat de DNA pentru trafic de influenţă în legătură cu campania electorală pentru alegerile locale.

