Cine este noul șef al Autorității Electorale. Adrian Țuțuianu, propunerea PSD, validat cu 271 de voturi

19-11-2025 | 08:57
Parlamentarii au votat marți numirea unui nou șef la Autoritatea Electorală Permanentă.

Adrian Țuțuianu va conduce instituția la propunerea PSD. Au fost 271 de voturi "pentru" şi 2 împotrivă, iar opoziția a încercat un boicot.

Până acum, AEP avea un președintele interimar, după ce Toni Grebă a fost demis la începutul anului.

Adrian Țuțuianu a fost nevoit să plece din PSD pentru a ocupa această funcție. Era unul dintre cei mai vechi lideri social-democrați, cu o carieră politică de peste 25 de ani.

A fost senator, președinte al Consiliului Județean Dâmbovița și ministru al Apărării în guvernul condus de Sorin Grindeanu.

În 2012, Adrian Țuțuianu a fost cercetat de DNA pentru trafic de influenţă în legătură cu campania electorală pentru alegerile locale.

