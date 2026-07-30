„În şedinţa din data de 30 iulie 2026, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât apărarea reputaţiei profesionale a domnului procuror Marius-Ionuţ Voineag, adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în raport cu afirmaţiile domnului senator Cristian Ghinea formulate în cadrul podcastului Comunitatea Liberală, publicat pe platforma YouTube", anunţă Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Conform Consiliului Superior al Magistraturii, agresivitatea limbajului utilizat de Cristian Ghinea la adresa lui Voineag, sub forma unor atacuri virulente şi ofensatoare, centrate pe discreditarea persoanei, depăşeşte cu mult libertatea de exprimare.

„Nu poate fi justificat în niciun moment de legitimitatea unui eventual interes public", notează CSM.

În podcastul invocat, senatorul USR Cristian Ghinea vorbea despre Marius Voineag utilizând expresii precum: „Gibon borfaş", „manelist", „ticălos", „borfaş imobiliar", „psihopat", „urinează pe spiritul legii", „psihopaţi ca Voineag", scrie News.ro.