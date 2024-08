Dușurile reci pe perioada caniculei - cât de recomandate sunt și care sunt beneficiile

Alături de acestea, dușurile reci pot fi, de asemenea, un instrument util.

Atât dușurile reci, cât și cele calde au o serie de beneficii pentru organism. Pe timpul verii, un duș rece poate fi cu adevărat revigorant și te poate ajuta să gestionezi sau să previi bolile induse de căldură, cum ar fi insolația.

Descoperă în articolul următor cum te pot ajuta dușurile reci vara, dar și care este cea mai potrivită temperatură.

Ce efect au dușurile reci pe perioada caniculei

În primul rând, atunci când vorbim despre dușuri reci, nu facem referire la temperaturi extreme. Dușurile foarte reci pot împiedica termoreglarea, prin inhibarea transpirației, prezintă Izzie Jani-Friend în articolul „How to avoid sweating when you get straight out of the shower”. Prin procesul de transpirație, corpul își reglează în mod natural temperatura.

Prin urmare, nu sunt recomandate dușurile foarte reci, ci mai degrabă la o temperatură ușor mai mică decât cea a corpului. Pentru a evita schimbările bruște, poți începe dușul cu apă ușor călduță, modificând progresiv temperatura apei până la valori mai reduse.

Dușurile reci pot scădea temperatura corporală în caz de boli induse de căldură, cum ar fi:

Crampele termice – crampe și spasme musculare, apărute după exercițiile fizice intense efectuate în medii foarte calde. Potrivit Johns Hopkins Medicine, acestea reprezintă cea mai ușoară formă de boală indusă de căldură;

Epuizarea termică – apare după expunerea prelungită la soare sau la căldură, fiind asociată cu pierderi de lichide și electroliți, ceea ce afectează termoreglarea. Este caracterizată de o temperatură a corpului între 38 și 40 de grade Celsius. Printre manifestări se numără: pielea umedă, rece și palidă, „piele de găină”, oboseală, greață, dureri de cap, slăbiciune, transpirații, amețeli, puls slab și rapid. Netratată, poate evolua spre o formă mai severă, insolația;

Insolația – apare după expunerea prelungită la soare, fiind cauzată de incapacitatea corpului de a-și regla temperatura, care atinge valori de peste 40 de grade Celsius. Alte simptome sunt: pielea uscată și caldă, greață, vărsături, letargie, oboseală, confuzie, lipsa apetitului, palpitații, dureri de cap, convulsii. Este o urgență medicală care se tratează în spital, deoarece poate avea complicații serioase, amenințătoare de viață, în special în cazul persoanelor din grupele de risc (copii, persoane cu patologii cronice, vârstnici, femei însărcinate).

Potrivit Mayo Clinic, una dintre măsurile terapeutice pentru epuizarea termică și alte boli induse de căldură este imersia în apă rece, pentru a scădea temperatura corpului. Dușurile reci sunt o altă opțiune. Tocmai de aceea, pentru a preveni aceste tulburări, este indicat să intri regulat în piscină sau în mare atunci când mergi la plajă.

De asemenea, pulverizarea apei reci pe corp și evaporarea acesteia cu ajutorul unui ventilator cu aer cald reprezintă o altă metodă eficientă de a reduce temperatura corpului.

Alături de aceste măsuri, se recomandă un aport ridicat de apă și electroliți. Un consum ridicat de lichide este indicat inclusiv atunci când te expui la soare, în scop profilactic, pentru a preveni epuizarea termică și celelalte complicații. Nu uita să consumi alimente bogate în apă, cum ar fi o varietate de fructe și legume proaspete.

Conform Kathryn Watson în articolul „Cold Shower Benefits for Your Health” și Sara Lindberg în articolul „Cold Showers vs. Hot Showers: Which One Is Better?”, alte beneficii ale dușurilor reci sunt:

Îmbunătățirea circulației sângelui;

Reducerea durerii după antrenamentele de forță;

Calmarea pruritului (mâncărimilor) la persoane cu alergii cutanate;

Stimularea stării de alertă;

Îmbunătățirea dispoziției;

Îmbunătățirea aspectului pielii.

Totuși, imersia bruscă în apă foarte rece sau cu gheață, poate fi periculoasă, în special atunci când corpul este supraîncălzit. Rezultatul este o formă de șoc termic, care cauzează modificări severe ale ritmului cardiac, respirației și tensiunii arteriale. La persoanele susceptibile, cum ar fi cele cu patologii cardiovasculare, acestea pot cauza complicații amenințătoare de viață, așa cum prezintă profesorul Mike Tipton în lucrarea „Cold water immersion: sudden death and prolonged survival”.

Este important ca persoanele care suferă de patologii cronice să ceară sfatul medicului înainte de a opta pentru dușuri reci.

Dușuri fierbinți în timpul caniculei

Temperaturile extreme la duș nu sunt recomandate. Dușurile fierbinți pe vreme de caniculă pot duce la supraîncălzirea corpului și la exacerbarea senzației de epuizare.

De asemenea, dușurile fierbinți prelungite favorizează deshidratarea pielii și uscăciunea tegumentelor, deoarece distrug bariera cutanată hidrolipidică.

În schimb, un duș cu apă caldă te poate ajuta să te relaxezi după o zi obositoare. Acesta contribuie la reducerea tensiunii musculare și stresului, ceea ce te ajută să dormi mai bine. Totuși, pe timp de vară, dușul cu apă caldă este indicat doar seara, atunci când temperaturile din mediu sunt mai scăzute.

Trucuri să te răcorești după duș

Pe timp de caniculă, poți simți că transpiri imediat ce ai făcut duș, nu-i așa? Acest lucru este ușor de sesizat mai ales dacă ai utilizat apă caldă sau fierbinte. Pe de altă parte, aburul din baie și creșterea nivelului de umiditate te poate face să te supraîncălzești, deoarece împiedică reglarea temperaturii corpului.

În primul rând, pentru a te răcori în sezonul estival, este recomandat să scazi temperatura apei utilizate în duș. Alte trucuri pentru a preveni senzația de căldură excesivă după duș sunt:

Ventilarea optimă a spațiului – deschide larg geamul în baie imediat după duș sau dinainte, pentru a reduce umiditatea din mediu;

Părăsește cât mai repede baia și mediul său umed;

Folosește aerul condiționat sau ventilatorul în locuință;

Usucă-ți pielea prin tapotare cu prosopul, nu prin frecare;

Bea suficientă apă – pe timp de caniculă, este recomandat să consumăm mai multă apă decât de obicei, deoarece pierdem lichide prin transpirație. Apa este crucială în procesele de termoreglare.

Prin urmare, dușurile reci pot fi o strategie utilă pentru a te revigora pe timp de caniculă și a preveni sau gestiona tulburările induse de aceasta. Este important, însă, să eviți temperaturile extreme.





