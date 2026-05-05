Ce zicea Nicușor Dan în urmă cu un an, la Pro TV, înainte de a fi președinte, despre desemnarea lui Predoiu ca premier

Motiunea PSD-AUR a trecut, cu 281 de voturi „pentru”. Guvernul Bolojan a fost demis.

Sabrina Saghin

Până la învestirea unui nou cabinet, Executivul funcționează în regim interimar. Acest statut presupune, printre altele, imposibilitatea adoptării unor ordonanțe de urgență majore. Practic, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria dar fără putere politică deplină.

Constituția României și Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului și a ministerelor prevăd că un premier interimar nu poate exercita această funcție pentru o perioadă mai mare de 45 de zile.

Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a declarat, marţi, după ce a fost votată moţiunea de cenzură, că nu trebuia să se ajungă în această situaţie, iar negocierile trebuiau să continue. El apreciază că PNL şi Ilie Bolojan nu meritau această moţiune de cenzură.

Declarațiile lui Nicușor Dan, din data de 25 martie 2025, la acea vreme candidat independent în cursa pentru prezidențiale, actual președinte al României, invitat la Andreea Esca: minutul 12:30 - AICI.

Nicușor Dan: ”România are nevoie de reformă și eu sunt cineva care a făcut asta aproape 20 de ani” pe https://stirileprotv.ro

Nicușor Dan, despre Cătălin Predoiu în funcția de premier

Pe 25 martie 2025, înaintea turului I al alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan, actualul președinte al României, a declarat, la ProTV, că „domnul Predoiu, e o persoană potrivită” pentru funcția de premier.

Întrebat de Andreea Esca pe cine ar dori să desemneze ca premier, Nicușor Dan a declarat: „Îmi doresc multe persoane. Evident, există o mare presiune populară, socială, pentru domnul Bolojan, o persoană pe care o admir foarte mult. Numai că nu sunt un populist și, așa cum am spus – mi-aș dori, evident - numai că e o negociere între președinte și partidele pro-occidentale din Parlament. Sunt persoane care sunt potrivite pentru funcția asta. Domnul Predoiu, de exemplu, e o persoană foarte potrivită”.

GALERIE FOTO Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
