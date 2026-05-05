Ce zicea Nicușor Dan în urmă cu un an, la Pro TV, înainte de a fi președinte, despre desemnarea lui Predoiu ca premier

Până la învestirea unui nou cabinet, Executivul funcționează în regim interimar. Acest statut presupune, printre altele, imposibilitatea adoptării unor ordonanțe de urgență majore. Practic, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria dar fără putere politică deplină.

Constituția României și Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului și a ministerelor prevăd că un premier interimar nu poate exercita această funcție pentru o perioadă mai mare de 45 de zile.

Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a declarat, marţi, după ce a fost votată moţiunea de cenzură, că nu trebuia să se ajungă în această situaţie, iar negocierile trebuiau să continue. El apreciază că PNL şi Ilie Bolojan nu meritau această moţiune de cenzură.

Declarațiile lui Nicușor Dan, din data de 25 martie 2025, la acea vreme candidat independent în cursa pentru prezidențiale, actual președinte al României, invitat la Andreea Esca: minutul 12:30 - AICI.