Surpriză uriașă în România: Ford anunță întoarcerea legendarei mărci Oltcit. Ford Otosan România a cerut oficial Uniunii Europene înregistrarea mărcii Oltcit. Deși este prea devreme pentru alte detalii, cert este că Ford Otosan deține fabrica de la Craiova, unde s-a produs mașina Oltcit până în 1991. Acum, la Craiova se fabrică mașinile Ford, aici ființând al doilea cel mai mare producător auto al României.

”Un nume cu puternică încărcătură emoțională pentru industria auto românească revine în atenție: OLTCIT, marca legendară asociată cu fabrica de automobile de la Craiova.

Potrivit datelor disponibile în eSearch EUIPO, în data de 25 martie 2026 a fost depusă o cerere de marcă a Uniunii Europene pentru denumirea OLTCIT, cu numărul 019337134, titular indicat fiind FORD OTOSAN ROMANIA, iar cererea figurează, la acest moment, cu statusul „Application under examination”. Marca este solicitată pentru clasa 12, care include, între altele, vehicule, automobile, vehicule electrice, autovehicule, părți și accesorii pentru vehicule”, a transmis agenția de proprietate intelectuală care reprezintă Ford în această procedură.

Informația este cu atât mai interesantă cu cât Oltcit nu este doar o denumire comercială, ci un simbol al unei etape importante din istoria industrială a României. Brandul Oltcit a apărut la Craiova în urma parteneriatului dintre statul român și producătorul francez Citroën, fabrica fiind construită la finalul anilor ’70 pentru producția unui automobil de dimensiuni mici.

Astăzi, aceeași platformă industrială de la Craiova se află în centrul strategiei Ford Otosan pentru producția de vehicule moderne și electrificate. În 2022, Ford of Europe a transferat oficial proprietatea fabricii de la Craiova către Ford Otosan, compania anunțând atunci investiții de 490 de milioane de euro pentru dezvoltarea producției și pentru rolul uzinei în procesul de electrificare al Ford în Europa.

Mărcile istorice ale României, readuse în atenție de companii

„O marcă precum OLTCIT nu este doar un nume din trecutul industriei auto românești. Ea concentrează memorie comercială, notorietate, atașament public și valoare simbolică. Din perspectiva proprietății intelectuale, astfel de denumiri trebuie tratate cu atenție, pentru că pot avea relevanță nu doar juridică, ci și culturală și economică”, a declarat Radu Bozocea, reprezentantul agenției.

Radu Bozocea arată că depunerea unei mărci la nivelul Uniunii Europene nu trebuie interpretată automat ca anunț al unei lansări comerciale, ci ca un act firesc de protecție și clarificare juridică: „Înregistrarea unei mărci este, înainte de toate, un instrument de protecție. Ea poate servi la prevenirea folosirii neautorizate, la consolidarea unui portofoliu de drepturi sau la pregătirea unor direcții viitoare. În cazul unor branduri istorice, componenta de prevenție este foarte importantă, pentru că interesul public pentru astfel de nume poate genera utilizări speculative”.

În ultimii ani, numeroase companii au redescoperit valoarea mărcilor istorice. În industrii precum automotive, fashion, food sau entertainment, numele cu tradiție pot avea un avantaj competitiv important - sunt recunoscute, provoacă nostalgie și pot fi repoziționate pentru generații noi de consumatori.

În cazul Oltcit, interesul este cu atât mai mare pentru că marca este legată direct de Craiova, oraș care continuă să fie unul dintre centrele importante ale producției auto din România. Ford Otosan a anunțat că uzina de la Craiova face parte din strategia sa pentru producția de vehicule electrificate, inclusiv modele comerciale și versiuni electrice produse pentru piața europeană.

Astfel, apariția unei cereri de marcă pentru Oltcit la EUIPO poate fi citită ca un gest relevant în zona protecției proprietății intelectuale, chiar dacă orice concluzie privind o eventuală utilizare comercială concretă ar fi, în acest moment, prematură – precizează reprezentanții Ford.

Scurtă istorie a Oltcit

Oltcit a apărut în urma încheierii unui parteneriat între statul român și Citroen, concretizat în 1977 prin începerea fabricii auto de la Craiova. Noul brand de mașini Oltcit a fost lansat oficial în 1979, în două variante: cu motor de 652 cmc și 36 CP și cu motor de 1130 cmc și 56 CP. Producția de serie a Oltcit a început în 1980.

S-au fabricat în total aproximativ 200.000 de mașini Oltcit, din care circa 60.000 au fost destinate exportului.

În fabrica de la Craiova au fost produse patru versiuni de Oltcit:

Special - echipat cu un motor de 652 cmc;

Club - echipat cu motor de 1129 cmc și cutie de viteze în 4 trepte;

Club 12 TRS - echipat inițial cu un motor de 1200 cmc, dar înlocuit cu un motor de 1299 cmc și cutie de viteze cu 5 trepte. Oltcit Club 12 TRS fost o mașină destinată exportului în Franța, Olanda, Belgia, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, Iugoslavia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Columbia, Siria, Iordania, Egipt, Turcia, Bulgaria.

Club 12 CS – model disponibil din 1993, camionetă cu două locuri, cu motor de 1299 cmc și o cutie de viteze cu 5 trepte.

Mașinile Oltcit au fost produse până în 1991, când numele se schimbă în Oltena, după ieșirea Citroen din asociere. Producția versiunii Oltena a continuat până la semnarea contractului cu compania sud-coreeană Daewoo, când a avut loc o altă schimbare a numelui, din Oltena în Rodae.

În 1991, prin preluarea acțiunilor Citroen de către statul român, Oltcit a devenit SC Automobile Craiova SA.