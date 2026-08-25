"Cu privire la elementele pe care le avem pe agendă, vă pot spune că cele două revendicări care au fost anunţate, prima dintre ele, legată de salariul minim, pe data de 5 iunie, conform HG 35/2025, a existat deja o consultare cu privire la pregătirea cercetării care să fundamenteze nivelul salariului minim. Termenul, după cum ştiţi, conform hotărârii de Guvern, este de 20 octombrie, pentru a prezenta raportul bazat pe datele de la INS şi de la Comisia Naţională de Prognoză, care să ducă la fundamentarea, evident, în buget şi la deciziile care vor fi luate. Prin urmare, cu siguranţă, protestele sunt o formă de exprimare a sindicatelor. În acest moment, însă, nu avem vreo bornă care să ne permită, într-un fel, să luăm nişte decizii", a declarat Dragoş Pîslaru, citat de Agerpres.

Ministrul a anunţat că reprezentanţii sindicatelor care au protestat marţi în faţa Ministerului Muncii au fost invitaţi la discuţii.

În ceea ce priveşte cea de-a doua revendicare a sindicatelor, referitoare la contractele colective de muncă, Pîslaru a afirmat că România respectă Pilonul european al drepturilor sociale.

"Cu privire la celălalt subiect, legat de contractele colective, România respectă Pilonul european al drepturilor sociale şi, evident, parte a acestui lucru şi a acquis-ului comunitar este şi această negociere colectivă. Pentru negociere la nivel naţional nu avem în cadrul de reprezentare, cel puţin la nivelul patronatelor, deci nu putem avea contracte colective naţionale. Pentru contractele sectoriale sunt câteva care sunt deja adoptate. Înţelegem faptul că sindicatele îşi doresc mai multe contracte colective sectoriale. Aceste lucruri le vom discuta, de altfel, la întâlnire, ca să înţelegem mai concret, exact, solicitările sindicale", a subliniat ministrul interimar al Muncii.

Pîslaru a făcut referire şi la statutul interimar al Guvernului şi la limitele pe care acesta le are în luarea unor decizii.

"Aş vrea doar să-mi permiteţi să fac şi eu o remarcă de context. În condiţiile în care nu este neapărat vreo urgenţă, vreo iminenţă de luare vreo decizie a Guvernului, suntem într-o situaţie în care, pe de-o parte, confederaţiile sindicale spun că Guvernul nu are legitimitate şi că ar trebui să nu facă nimic, pe de altă parte, tocmai vedem că sunt solicitări pe care le pun în faţa Guvernului, ca şi cum Guvernul Interimar ar putea să decidă, de exemplu, chestiunea de salariu minim. Este o prerogativă care nu poate fi exercitată decât de un Guvern cu puteri de pline, prin urmare, tot ce putem noi să asigurăm în zona de Interimat este să continuăm dialogul (...)", a afirmat Dragoş Pîslaru.

Mai multe federaţii sindicale au protestat marţi, între orele 11:00 şi 13:00, în faţa Ministerului Muncii, solicitând creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 şi deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial şi naţional.