Astfel, întrebat dacă este dispus să se retragă în cazul în care nu are voturi, Eugen Tomac a răspuns: "Sunt un om asumat, responsabil, merg până la capăt pe această linie".

El a mai declarat că obligaţia sa este să informeze partidele cu privire la obiectivele pe care şi le-a propus şi cetăţenii că există o soluţie pentru a ieşi în această situaţie de blocaj.

Tomac, despre faptul că partidul său, PMP, a luat sub pragul electoral la ultimele alegeri: Nu ăsta este subiectul pe care trebuie să-l discutăm astăzi

De asemenea, el a mai fost întrebat despre faptul că partidul său, PMP, a luat sub pragul electoral la alegerile parlamentare din urmă cu doi ani.

"Partidul din care provin, la ultimele alegeri la care am participat, a obţinut aproape 5%, dar nu asta este subiectul pe care trebuie să-l discutăm astăzi. Este un moment de criză politică fără precedent. Avem nevoie de un guvern stabil, capabil să ia decizii în interesul României", a precizat Eugen Tomac.

El a menţionat că sunt bani pe care Uniunea Europeană este dispusă să-i ofere şi avem de închis urgenţe care ne presează.

"Fiecare zi în care nu avem guvern este o zi mai rea pentru fiecare cetăţean român. De aceea mi-am asumat această responsabilitate. Sunt conştient de situaţia prin care trece ţara, îmi doresc să continuăm lucrurile bune şi, evident, îmi doresc ca partidele să-mi acorde această şansă de a debloca situaţia în care ne aflăm", a arătat el.