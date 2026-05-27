Românii, pe locul 4 în UE la numărul de ore lucrate pe săptămână. Europenii din statele bogate sunt la polul opus

Datele publicate miercuri de Eurostat arată o scădere faţă de anul 2015, când media era de 36,9 ore.

Conform acestor date, în rândul statelor membre, cele mai lungi săptămâni de lucru au fost înregistrate în Grecia (39,6 ore), Bulgaria şi Polonia (ambele cu 38,7 ore), Lituania (38,4 ore) şi România (38,2 ore).

În contrast, angajaţii din Ţările de Jos au avut cea mai scurtă săptămână de lucru (31,9 ore), urmaţi de cei din Danemarca şi Germania (33,9 ore în fiecare din cele două ţări) şi Austria (34 ore).

Numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână de către angajaţii cu normă întreagă din UE diferă între bărbaţi şi femei. În 2025, în UE bărbaţii au lucrat în medie 39,4 ore pe săptămână, în timp ce femeile au lucrat 37,6 ore.

Pentru femei, cea mai lungă săptămână de lucru a fost înregistrată în Slovenia (39,2 ore), urmată de Lituania (39,1 ore) şi Letonia şi Polonia (ambele 38,9 ore). Cele mai scurte săptămâni de lucru pentru femei au fost înregistrate în Ţările de Jos (35 ore), Finlanda (35,6 ore), Irlanda (35,9 ore) şi Belgia (36,4 ore).