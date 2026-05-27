Românii, pe locul 4 în UE la numărul de ore lucrate pe săptămână. Europenii din statele bogate sunt la polul opus

Numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână de către angajaţii Uniunii Europene cu vârsta între 20 şi 64 de ani, cu normă întreagă şi cei cu fracţiune de normă, la principalul loc de muncă a fost de 35,9 ore în 2025. 

Datele publicate miercuri de Eurostat arată o scădere faţă de anul 2015, când media era de 36,9 ore.

Conform acestor date, în rândul statelor membre, cele mai lungi săptămâni de lucru au fost înregistrate în Grecia (39,6 ore), Bulgaria şi Polonia (ambele cu 38,7 ore), Lituania (38,4 ore) şi România (38,2 ore).

În contrast, angajaţii din Ţările de Jos au avut cea mai scurtă săptămână de lucru (31,9 ore), urmaţi de cei din Danemarca şi Germania (33,9 ore în fiecare din cele două ţări) şi Austria (34 ore).

Numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână de către angajaţii cu normă întreagă din UE diferă între bărbaţi şi femei. În 2025, în UE bărbaţii au lucrat în medie 39,4 ore pe săptămână, în timp ce femeile au lucrat 37,6 ore.

Pentru femei, cea mai lungă săptămână de lucru a fost înregistrată în Slovenia (39,2 ore), urmată de Lituania (39,1 ore) şi Letonia şi Polonia (ambele 38,9 ore). Cele mai scurte săptămâni de lucru pentru femei au fost înregistrate în Ţările de Jos (35 ore), Finlanda (35,6 ore), Irlanda (35,9 ore) şi Belgia (36,4 ore).

Bărbații muncesc mai mult în UE

Pentru bărbaţi, doar patru ţări din UE au înregistrat o săptămână medie de lucru de 40 de ore sau mai mult în 2025: Grecia (41,8 ore), Polonia (40,6 ore), Slovenia (40,2 ore) şi Cipru (40,0 ore). Cele mai scurte săptămâni de lucru se înregistrează în rândul bărbaţilor din Finlanda şi Ţările de Jos (ambele 38,4 ore), urmate de Ungaria şi Suedia (ambele 38,5 ore).

Cele mai mari diferenţe între bărbaţi şi femei (3 ore sau mai mult pe săptămână) au fost observate în Irlanda, unde bărbaţii au lucrat 39,9 ore pe săptămână, comparativ cu 35,9 ore pentru femei, Ţările de Jos (38,4 ore pentru bărbaţi şi 35 ore pentru femei) şi Grecia (41,8 ore pentru bărbaţi şi 38,8 ore pentru femei). În schimb, cele mai mici diferenţe între bărbaţi şi femei, de mai puţin de 0,5 ore pe săptămână, au fost înregistrate în Letonia şi Bulgaria. 

Sursa: Agerpres

Eurostat: România pierde populație în ritm alarmant și îmbătrânește mai rapid decât aproape toată Europa

În 2025, UE avea 451 de milioane de locuitori, cu un milion mai mult decât în ​​2024, arată un raport publicat, joi, de Eurostat.
Știri Actuale
Eurostat: România, printre țările cu cele mai tinere mame din UE, dar și cu una dintre cele mai mici speranțe de viață

Un raport publicat, joi, de Eurostat relevă că rata natalităţii a scăzut în toate ţările UE în ultimii 20 de ani. Media europeană în 2024 a fost 7,9 naşteri vii la 1.000 de persoane, ceva mai mari în Cipru, Irlanda şi Franţa.
Stiri Economice
Eurostat: România, printre cele patru state UE unde au crescut preţurile la gaze pentru consumatorii non-casnici

Preţul mediu al gazelor pentru consumatorii non-casnici din UE a scăzut la 6,05 euro/100 kWh în semestrul doi din 2025, de la 6,60 euro în prima jumătate a anului, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Revoltă în Senat pe noua lege a salarizării: Funcționarii spun că proiectul încalcă principiile echității

Sindicatul Funcţionarilor Publici Parlamentari din Senatul României, Sindicatul Personalului Contractual şi Sindicatul Şoferilor din Senatul României îşi exprimă dezacordul faţă de forma actuală a proiectului Legii-cadru privind salarizarea personalului.

Ilie Bolojan le dă o veste rea colegilor săi. Salariile demnitarilor nu vor beneficia imediat de efectele noii legi

Premierul demis Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că majorările salariale pentru demnitari ar putea fi aplicate etapizat, și nu imediat după ce legea intră în vigoare. Decizia ar fi fost luată ca urmare a criticilor generate de proiectul noii legi.

Legea PSD care interzice vânzarea activelor statului a fost adoptată. USR acuză: "Este împotriva intereselor României"

Legea inițiată de PSD, care blochează listarea companiilor de stat, a fost adoptată miercuri de Camera Deputaților, care este for decizional, astfel că actul normativ va ajunge la președintele Nicușor Dan, pentru promulgare.

