"Anul 2025, a fost foarte greu pentru magistratură. Cred că discuţiile interminabile despre statutul magistratului ne-au măcinat destul de tare. Cred că, dacă la momentul actual, un coleg m-ar întreba dacă este just să i se adauge 17 ani la vechimea necesară pentru pensie i-aş spune că nu este just. Dacă o colegă m-ar întreba dacă regimul drastic de pensionare al femeii-magistrat este just în raport cu acest regim drastic al incompatibilităţilor şi interdicţiilor i-aş spune că nu. Dacă un alt coleg m-ar întreba, dacă este just să aibă o pensie cu un cuantum de două ori mai mic decât a altui coleg care a îndeplinit criteriile de vechime cu doi ani înainte i-aş răspunde că nu. Dar, cred că aceasta este definiţia echităţii în România la momentul actual", a afirmat Staicu, în faţa procurorilor DNA.

Totuşi, el i-a îndemnat pe procurorii anticorupţie "să-şi urmeze misiunea şi să nu se abată de la menirea lor de a reprezenta interesele generale ale societăţii".

"Trebuie să ţinem steagul sus şi să contribuim la asigurarea unui nivel de civilizaţie pe care ni-l dorim în România", a adăugat vicepreşedintele CSM.

CCR a stabilit, miercuri, că noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor este constituţional.

Proiectul prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.