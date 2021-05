Val de amenzi, după o operațiune amplă a polițiștilor. O mie de șoferi au fost sancționați

Peste 1.000 de amenzi au fost date joi, în una dintre cele mai ample acţiuni de control în trafic a maşinilor. Poliţiştii rutieri au lăsat fără permis 27 de conducători auto, iar alţi 9 au rămas fără maşini.

Cei verificaţi au fost în special şoferii care transportă persoane, iar suprizele nu s-au lăsat aşteptate.

Încă de la primele ore ale dimineţii, echipajele de poliţie au început verificările. Poliţiştii rutieri şi cei de la direcţia economică au verificat respectarea regulamentului în trafic, dar şi al transportului de persoane şi de mărfuri.

Deşi purtarea măştilor nu mai este obligatorie în spaţiile deschise, cei care transporta persoane trebuie să ştie că însă că acest lucru trebuie respectat în interiorul mijloacelor de transport. Chiar şi între colegi.

Oamenii legii au descoperit şi alte nereguli. Unii şoferi s-au urcat la volan după ce au cinstit un pahar, unii au uitat să îşi reînnoiască documentele, iar alţii au fost taxaţi pentru că aveau cauciucuri uzate.

Citește și A vrut să ucidă cu orice preț un polițist. Incident neobișnuit în Maryland

Emilia Fărcaş, purtător de cuvânt IPJ Mureş: ”Acţiunea se desfăşoară la nivel naţional sub corodnoarea Poliţiei Române şi are scop siguranţa transportului de persoane, respectarea normelor rutiere, prevenirea conducerii sub influenţa alcoolului sau altor substanţe, verificarea documentelor.”

Zeci de şoferi au rămas fără permis şi în Satu Mare, după ce poliţiştii au luat la puricat transportatorii din întregul judeţ.