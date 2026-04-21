Cum se face înscrierea la grădiniță în 2026

Reprezentanţii instituţiei atrag atenţia că înscrierea nu se face pe principiul „primul venit, primul servit”, ci pe baza criteriilor generale şi specifice descrise în metodologie.

„Dragi părinţi, forma finală a Calendarului de înscriere la creşă/grădiniţă şi în serviciile de educaţie timpurie complementare pentru anul şcolar 2026-2027 a fost stabilită. Vă rugăm să aveţi în vedere că ordinea înscrierii/numărul de înregistrare al cererii de înscriere nu constituie un criteriu, înscrierea nu se face pe principiul «primul venit, primul servit», ci pe baza criteriilor generale şi specifice descrise în metodologie”, informează, marţi, Ministerul Educaţiei.

Vârsta minimă pentru copii

Potrivit sursei citate, în grupele de nivel antepreşcolar (creşă) pot fi înscrişi copiii cu vârste între 3 luni şi 3 ani, în limita numărului de locuri disponibile după etapa de reînscrieri, iar în grupele de nivel preşcolar (grădiniţă) pot fi înscrişi copiii cu vârste între 3 şi 6 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri, care se desfăşoară în perioada 18-22 mai 2026.

Când are loc înscrierea la creșă și grădiniță în 2026

Ulterior, între 25 mai - 18 iunie 2026 are loc procesul de înscrieri „În cererile-tip de înscriere părinţii pot trece trei opţiuni, în ordinea preferinţelor. Cererea se depune la unitatea de învăţământ aleasă ca primă opţiune”, precizează Ministerul Educaţiei.

Sursa citată menţionează că între 25-29 mai sunt colectate cererile, între 2 şi 8 iunie sunt procesate cererile pentru prima opţiune, între 9 şi 12 iunie pentru a doua opţiune şi între 15 şi 17 iunie pentru cea de-a treia opţiune, urmând ca în 18 iunie 2026 să fie afişate rezultatele şi numărul de locuri rămase libere după această primă etapă de înscriere.

În perioada 22 iunie - 9 iulie 2026 are loc a doua etapă din cadrul procesului de înscrieri pe locurile rămase libere în urma primei etape, pe baza celor trei opţiuni exprimate în noile cereri de înscriere, urmând ca rezultatele să fie afişate în 9 iulie 2026.

Între 17 şi 27 august 2026, va avea loc etapa de ajustări, când vor fi înscrişi, pe locurile rămase libere, în baza solicitărilor părinţilor depunse la ISJ/ISMB, a copiilor care nu au fost înscrişi în primele două etape.

Potrivit Ministerului Educaţiei, în această etapă pot fi înscrişi copiii nerepartizaţi după cele două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 şi 5 ani, copiii ai căror părinţi au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învăţământul primar şi nu au fost admişi, ca urmare a avizului negativ al CJRAE/ CMBRAE şi copiii de peste 2 ani ai căror părinţi solicită înscrierea în grupa mică de la grădiniţă, urmând ca în 28 august să fie afişate rezultatele şi numărul de locuri libere după etapa de ajustări.

Sursa citată precizează că etapa de reînscrieri este etapa în care părinţii copiilor care sunt acum la grădiniţă/creşă îşi exprimă opţiunea privind frecventarea grădiniţei/creşei şi în anul şcolar următor.

Locurile pe care se vor face înscrieri pentru copiii care nu sunt acum la creşă/grădiniţă sunt locurile rămase libere după această etapă. Ministerul Educaţiei reaminteşte că grupa mare şi grupa mijlocie fac parte din învăţământul obligatoriu, iar înscrierea la grădiniţă se va face acordându-se prioritate cuprinderii în grădiniţe a copiilor de 4 şi 5 ani.

„Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, în următoarea perioadă vă vom pune la dispoziţie un material în format întrebare – răspuns, ce va conţine principalele informaţii privind înscrierea copiilor creşă/grădiniţă şi în serviciile de educaţie timpurie complementare pentru anul şcolar 2026-2027”, mai arată aceeaşi sursă.