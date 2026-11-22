Fostul ministru al Mediului spune că ceea ce se întâmplă în cazul lui Miruţă este un abuz şi susţine că se aşteaptă la noi abuzuri, transmiţând că cei din USR nu se sperie, potrivit News.ro.

„Realitatea este că ceea ce se întâmplă acum este un partid disperat care scade în voturi, scade permanent, în ultimii 35 de ani a tot scăzut în voturi, dar a rămas, într-un mod paradoxal, la butoane în foarte multe instituţii, complet disproporţionat faţă de puterea reală pe care le-o dau oamenii la vot şi acum, pentru că sunt atât de disperaţi pentru că continuă să scadă în voturi, îşi folosesc puterea pe care o au în instituţii ca să-şi scoată oponenţii politici înainte de vot de pe buletin. Vestea absolut proastă pentru PSD este că disperarea asta se vede, este o disperare care se vede”, a afirmat Diana Buzoianu într-o conferinţă de presă susţinută duminică, în Caraş-Severin.

Aceasta spune că aceeaşi instituţie care în urmă cu câteva luni afirma că Radu Miruţă poate desfăşura activităţi ca expert acum spune că nu este compatibil.

„În cazul domnului Radu Miruţă, exact aceeaşi autoritate care astăzi îl declară incompatibil pentru că a fost expert, exact aceeaşi autoritate dădea declaraţii şi scria negru pe alb cu câteva luni înainte că este perfect compatibil să fie expert şi să fie, în acelaşi timp, şi parlamentar. Lucrurile astea să ştiţi că vor fi clarificate pentru că sunt de o evidenţă clară că sunt un abuz. Lucrul care trebuie să fie foarte clar transmis este că nouă nu ne este frică. Eu mă aştept, într-adevăr, să existe abuzuri din toate părţile pentru că altfel ştiu şi ei că nu mai câştigă”, adaugă Diana Buzoianu.

Aceasta este convinsă că „românii văd această disperare şi o vor taxa”.

Vicepreşedintele USR Radu Miruţă a fost acuzat de incompatibilitate de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI) pentru că, în calitate de deputat, a desfăşurat activităţi specifice unei persoane fizice autorizate. Miruţă prezenta, în urmă cu doi ani, în plină campanie pentru parlamentare, un document de la ANI conţinând precizări referitoare la situaţia sa, respectiv la faptul că era şi parlamentar, şi expert tehnic judiciar.

Radu Miruţă a declarat, vineri, despre acuzaţiile de incompatibilitate care i se aduc de către Agenţia Naţională de Integritate, că dacă sunt oameni care au deschis astăzi şampanii prin Kiseleff, le spune să pună dopul înapoi. El a precizat că nu va mai exista niciun fel de milă cu privire la multele nereguli din ministerele prin care a trecut.

Deputatul USR a declarat într-o conferinţă de presă că a fost obligat de instanţă să facă expertiza pentru care este acuzat de incompatibilitate de către ANI şi nu a încasat niciun ban.

"S-a ajuns în această ţară la următoarea situaţie ridicolă în care cei de la ANI m-au întrebat de ce nu am luat bani. Am ajuns să discutăm despre o situaţie de integritate, nu pentru că fur portbagaje de bani, ci pentru că nu iei bani. Asta este ţara în care suntem forţaţi să trăim sub măciucile astea politice de prin diverse instituţii. Nu voi ceda la acest şantaj iar vânătoarea asta prin instrumente ale statului român, cum este Agenţia Naţională de Integritate, condusă de un consilier al unui fost ministru PSD, care n-a reuşit să treacă examenul pentru a mai conduce această instituţie şi o face interimar, este ceva împotriva căruia voi lupta cu toată forţa mea", a declarat Miruţă.