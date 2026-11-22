„În continuarea demersurilor derulate de Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) pentru suplimentarea stocurilor de vaccin gripal, noi tranșe importante devin disponibile pentru populație”, anunță Ministerul Sănătății, relatează News.ro.

Conform MS, un lot de 528.000 de doze de Vaxigrip a fost deja recepționat, iar facturarea de la producător către distribuitori a început.

„Dozele vor fi disponibile în farmacii începând de luni, 23 noiembrie (sau chiar din acest weekend, în funcție de ritmul livrărilor către farmacii)”, precizează instituția.

În ceea ce privește Efluelda, vaccin destinat persoanelor în vârstă de peste 60 de ani, un lot suplimentar de 50.000 de doze, inițial destinat altor țări, a fost expediat din Franța și va ajunge în România marți.

„După finalizarea procedurilor de recepție și verificare a calității, facturarea va începe miercuri, urmând ca și acest vaccin să ajungă în farmacii săptămâna viitoare”, explică Ministerul Sănătății.