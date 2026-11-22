Dr. Oana Mocanu, medic primar pediatru la unul dintre cele mai mari spitale de copii din ţară, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii M.S. Curie din Bucureşti, afirmă că 80% dintre cazurile care ajung la camera de gardă sunt non-urgenţe, dar admite că nu există o variantă prin care părinţii să rezolve mai rapid problemele medicale ale copiilor, scrie News.ro.

Medicul relatează că unul dintre argumentele primite din partea unui părinte venit cu copilul la camera de gardă a fost „Mai am un copil acasă. Am ciorba pe foc”. Medicul mai spune, bazat pe experienţele de până acum, că tocmai „pacienţii care sunt mai puţin urgenţe sunt mai agresivi verbal şi fizic”. „Suntem înjuraţi zi de zi”, declară Oana Mocanu.

Când numărul de medici este mai mic decât cel necesar, un singur medic ajunge să facă mai multe gărzi, ceea ce îl expune supraepuizării. Dacă în trecut orele de muncă de noapte nu erau cu suprasolicitare maximă, acum se lucrează noaptea aşa cum se lucrează şi ziua. Nu există momente moarte în care să nu ajungă pacienţi la camera de gardă, spune Dr. Mocanu.

„Acum noaptea se lucrează la fel ca ziua, la foc automat, deci nu există o perioadă în care să nu vină pacienţi la camera de gardă, la 3 dimineaţa, la 5 dimineaţa şi nu toţi sunt urgenţe".

Medicul s-a referit şi la numărul mare de cazuri, urgenţe şi non-urgenţe, la însoţitorii care înjură cadrele medicale.

Conform medicului, „pacienţii care sunt mai puţin urgenţe sunt mai agresivi verbal şi fizic".

„Noi vedem absolut toți pacienții, suntem obligați să facem asta”

„Totul porneşte de la faptul că ei au anumite aşteptări care nu le sunt îndeplinite. De la timpul de aşteptare, până la investigaţiile care urmează, şi de multe ori până la tratamentul care li se administrează. Suntem înjuraţi zi de zi. Omeneşte şi din impuls îţi vine să reacţionezi la astfel de lucruri, dar având experienţa gărzilor şi a conflictului cu pacienţii încerc de multe ori să mă pun în locul lor şi să înţeleg care au fost lucrurile care i-au făcut să reacţioneze aşa, cum ar fi fost să fiu eu părinte acolo şi să întâmpin problema prin care a trecut", declară medicul Oana Mocanu.

Medicul remarcă faptul că există diferenţă mare între ceea ce consideră pacientul că este urgenţă şi ceea ce este de fapt urgenţă medicală sau chirurgicală.

„Părinţii au impresia că înţeleg, dar de multe ori nu înţeleg, noi le povestim – „Avem o urgenţă mare în desfăşurare, un accident rutier şi majoritatea medicilor sunt la caz" şi replica este: „Înţelegem, dar vrem să ne rezolvăm şi noi problema". Noi suntem în permanenţă ocupaţi, fiecare cu treaba lui, unul scrie reţeta, altul consultă, unul e plecat cu un copil la investigaţii şi aşa mai departe, şi în timp ce facem lucrurile astea pacienţii bat la uşă de 10 ori pe minut, întreabă cât mai durează până la copilul meu, mai am un copil acasă, am ciorba pe foc, mi s-a spus şi lucrul ăsta", spune medicul.

Oana Mocanu explică şi că 80% dintre pacienţi au cod 4 la prezentare la triaj, ceea ce înseamnă că este vorba despre cazuri care pot aştepta. Cod 1 de triaj este urgenţă majoră.

„Noi vedem absolut toţi pacienţii, suntem obligaţi să facem asta, dar ştim că nu ar trebui să se afle acolo. Adevărul este că nu există o variantă prin care părinţii să-şi rezolve mai rapid problemele care nu le dau pace. Nu găsesc o programare în timp util, nu îşi pot lua concediu astfel încât să ajungă la data programării cu copilul, şi toate situaţiile acestea ajung să-şi găsească rezolvare la urgenţe", subliniază medicul.