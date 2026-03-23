După ce bugetul a fost votat în Parlament la 79 de zile de la începutul anului, proiectul va mai avea o oprire înainte de a ajunge pe masa lui Nicușor Dan pentru promulgare.

Formațiunea AUR a depus două sesizări la CCR care vizează atât Legea bugetului de stat, cât şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

„Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare”, arată AUR într-un comunicat.

Legea bugetului de stat și legea asigurărilor sociale ar urma să ajungă pe masa CCR pe 26 martie.

Cele două acte normative ar fi fost adoptate cu „încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare”.

Printre principalele motive de neconstituţionalitate invocate de AUR se numără comprimarea extremă a procesului legislativ, bugetele fiind adoptate în doar câteva zile și lipsa unei analize serioase a impactului asupra economiei.

AUR a anunțat că va contesta Legea bugetului la Curtea Constituţională, a anunţat liderul partidului George Simion, după ce bugetul de stat pe 2026 a trecut de votul Parlamentului.

„Partidele din arcul guvernamental au minţit categorii sociale întregi. Vorbim de mame, vorbim de viitoarele mame, vorbim de familiile care se gândesc dacă să facă un copil sau nu, şi astăzi sunt sub sceptrul îndoielii. Se va restrânge concediul maternal de la 2 ani la 1 an. Avem un partid din coaliţie care a refuzat să livreze ceea ce a promis în acest buget, să nu mai impute CASS-ul mamelor. Este ruşinos felul în care cetăţenii români sunt menţinuţi cu ajutoare date din când în când, în loc să se respecte legea”, a declarat George Simion la votarea bugetului.

„Noi am votat pentru toate amendamentele făcute la legea bugetului României. Vom contesta această lege la Curtea Constituţională. Ne facem datoria de opoziţie, însă guvernarea nu are nicio ţintă, România nu merge niciunde, suntem pe o cale greşită, şi bugetul alternativ pe care AUR îl propune vine să reducă deficitul bugetar şi, totodată, să reducă cheltuielile cu statul”, a afirmat Simion.