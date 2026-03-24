”În acest prim proiect se introduce posibilitatea de a limita exporturile, doar această posibilitate, de ce? Pentru că sunt două aspecte: pe de o parte, noi suntem un producător excedentar, ca ţară, de benzină şi pentru a putea avea o producţie maximă de motorină trebuie să producem şi benzină în paralel. Ca atare, pentru că benzina nu o putem consuma pe piaţa românească, exportăm pe pieţele din jur şi deci este o probpemă tehnolohgică de producţie, România în ultimii ani este un exportator de benzină şi un importator de ţiţei şi de motorină, produs finit. Ca atare, vom exporta, în perioada următoare, benzină, fără probleme, fără restricţii către toate ţările cu care avem contracte”, a afirmat Ilie Bolojan, marţi seară, la Euronews România.

El a spus că, dacă vor fi probleme în ceea ce priveşte lanţurile de aprovizionare, vor fi luate măsuri şi în ceea ce priveşte piaţa benzinei.

”Dar dacă în perioada următoare apare o situaţie în care lanţurile de aprovizionare vor avea pronleme, ceea ce nu se întrevede în momentul de faţă pe termen scurt, atunci putem lua măsuri care să ne protejeze piaţa internă. În principal este vorba aici despre componenta de motorină, unde este presiunea cea mai mare şi unde peste 70% din consumul ţării noastre ţine de motorină”, a subliniat prim-ministrul.