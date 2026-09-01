El a subliniat că banii din granturi pe care România i-a pierdut, aferenţi legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, reprezintă urmarea „sabotării de către PSD” a acestei legi, scrie News.ro.

„Cred că PNRR s-a finalizat în cele mai bune condiţii în care se putea finaliza, dat fiind contextul în care am fost” spune Bolojan, subliniind că autorităţile române trebuie să internalizeze lecţiile primite în urma implementării acestui plan.

Ilie Bolojan a prezentat, marţi, bilanţul fondurilor pe care România le-a atras prin Planul Naţional de Redersare şi Rezilienţă, pentru diverse domenii, de la educaţie la mediu, de la sănătate la infrastructură. Acesta a arătat că România a perdut bani pentru sectorul energiei.

„Sunt proiecte pe care cetăţenii localităţilor noastre le simt, le vor vedea şi le văd în viaţa de zi cu zi. Am reuşit să facem mai multe reforme. (...) Dacă ar fi să traducem toate aceste proiecte în cifre din datele prezentate de Ministerul Iinvestiţiilor şi Propiectelor Eurppene România a reuşit o absorbţie de peste 90% pe componenta de grant şi de peste 95% pe cea de împrmuturi. Este un rezultat la care Guvernul şi guvernele pe care le-am avut au muncit în aceşti ani, dar presiunea mare a fost pe acest ultim an în care am făcut eforturi importante pentru a debloca PNRR şi pentru a renegocia ţinte, jaloane, pentru ca România să nu piardă bani”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Acesta a subliniat că, atunci cînd a devenit prim-ministru, PNRR era un program „complet înţepenit, cu risc imens să se transfome într-un eşec major”.

Ilie Bolojan, acuzații către PSD

„Dacă se putea mai mult? Cu siguranţă! În primul rând, dacă se începea din timp, dacă exista voinţă politică, iar sumele de bani pe care le-am pierdut sunt generate de către sabotarea de PSD a legii salarizării care ne duce nu doar la pierderi de bani, ci este un semnal anti-reformist”, a afirmat Ilie Bolojan.

Acesta a atras atenţia asupra capacităţii scăute a unor amdinistraţii şi instituţii publice privind gestionarea unor oroiecte de asmena amplaore, dînd ca exemplu supracontactarea realizată pe proiectele de infrastructură.

„Cred că PNRR s-a finalizat în cele mai bune condiţii în care se pitea finalzia, dat fiind contextul în care am fost” spune Bolojan.