În discuțiile din coaliție, social-democrații au pus pe masă pachetul de solidaritate și finanțarea programelor pentru primării, teme care au blocat negocierile dintre partidele de la guvernare. Miza acestei dispute din coaliție este de aproximativ zece miliarde de lei.

PSD și UDMR cer trei miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate și încă șapte miliarde pentru acoperirea proiectelor deja aprobate prin programele PNDL și Anghel Saligny pentru primăriile din țară.

În schimb, PNL și USR susțin o variantă mult mai restrânsă. Aceste partide ar accepta doar ajutoare punctuale pentru pensionari, similare celor acordate anul trecut, cu un impact bugetar estimat la 1,7 miliarde de lei, iar restul pachetului de solidaritate ar trebui finanțat din fonduri europene.

Social-democrații au respins această variantă și pregătesc o ședință de urgență la începutul săptămânii pentru a stabili poziția oficială a partidului în negocierile din coaliție.

De altfel, partidele de la putere nu au reușit nici miercuri să ajungă la un acord privind forma finală a bugetului. După trei ore de discuții la Palatul Victoria, convocate de premierul Ilie Bolojan, liderii coaliției au plecat fără o soluție.

Cum arată prima schiță a bugetului

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a prezentat o primă schiță a bugetului pentru 2026, estimat la 2.045 de miliarde de lei.

Documentul arată creșteri de fonduri pentru mai multe domenii considerate strategice. Ministerul Apărării ar urma să primească peste 44 de miliarde de lei, cu aproximativ șase miliarde mai mult decât anul trecut. Bugete mai mari sunt prevăzute și pentru Energie, Economie și Interne.

În schimb, unele ministere ar urma să primească mai puțini bani decât în 2025. Deși rămân printre cele mai mari alocări, bugetele pentru Muncă și Educație ar scădea. Reduceri apar și la Transporturi, Dezvoltare și Sănătate, unde finanțarea ar fi mai mică cu aproximativ 1,5 miliarde de lei.

În aceeași schiță bugetară apare și o majorare semnificativă pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, care ar putea primi 7,5 miliarde de lei, aproape dublu față de anul trecut.