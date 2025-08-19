Autorii violenței domestice care încalcă din nou ordinele de protecție ar putea primi o pedeapsă majorată cu jumătate

Stiri Politice
19-08-2025 | 19:51
violenta domestica

Deputatul PNL Alina Gorghiu anunţă că Guvernul a dat aviz favorabil iniţiativei liberale de modificare a Legii 217/2003, subliniind prioritatea luptei împotriva violenţei domestice.

autor
Claudia Alionescu

Proiectul prevede că, dacă un agresor a încălcat deja un ordin şi îl încalcă din nou, limitele pedepsei vor fi majorate cu jumătate.

Potrivit lui Gorghiu, cea mai importantă modificare se referă la încălcarea ordinelor de protecţie (OP/OPP): dacă un agresor a încălcat deja un ordin şi îl încalcă din nou, limitele pedepsei vor fi majorate cu jumătate.

Este o măsură dură, dar necesară, pentru a descuraja recidiva şi pentru a arăta că încălcarea ordinelor nu rămâne fără consecinţe”, spune Alina Gorghiu.

Deputatul PNL mai afirmă că alte modificări importante sunt următoarele: ordinele de protecţie provizorii nu vor mai înceta automat, ci doar prin hotărâre judecătorească, victima va beneficia de asistenţă juridică obligatorie şi la contestarea ordinului, iar un nou ordin de protecţie va putea fi cerut nu doar de victimă, ci şi de procuror, autorităţi sau servicii sociale (cu acordul victimei).

Contextul arată cât de necesare sunt aceste schimbări: în primele 7 luni din 2025 au fost aproape 28.000 de intervenţii ale poliţiei, peste 8.000 de ordine de protecţie emise, iar mii de agresori au încălcat aceste măsuri. Cele mai multe cazuri rămân «loviri şi alte violenţe» şi «ameninţări». Propunerile sunt în acord cu Raportul Avocatului Poporului şi completează proiectul «România fără violenţă». Împreună, aceste legi vor oferi victimelor o protecţie reală şi efectivă”, subliniază Alina Gorghiu.

Ea menţionează că violenţa domestică nu mai poate fi tratată ca o problemă privată.

Prin aceste modificări, mesajul este clar: victimele sunt protejate, agresorii vor răspunde mai dur pentru faptele lor”, adaugă Gorghiu.

Noi întârzieri pe pachetul II de măsuri pentru a salva bugetul. PSD nu mai vrea în ședinte cu PNL, AUR promite noi moțiuni

Sursa: News.ro

Etichete: guvern, violenta domestica, gorghiu,

Dată publicare: 19-08-2025 19:51

