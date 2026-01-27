"Mai bine pleacă el și rămânem noi", îi răspund cei din PSD.

În acest timp legile care țin pe loc Executivul ar putea fi adoptate cel mai devreme săptămâna viitoare.

Atacurile repetate lansate de PSD îl pun în gardă pe Ilie Bolojan.



Ilie Bolojan, prim-ministrul României: ”Într-o situație de criză politică am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică”.



Calculele arată că fără PSD la putere, un guvern minoritar ar fi la mâna partidului condus de Sorin Grindeanu.

PSD are 41% din numărul total de parlamentari care susțin actualul Executiv. În cazul în care cei 129 de aleși social-democrați ar vota o moțiune de cenzură pentru a da jos Guvernul Bolojan, atunci un guvern minoritar format din PNL, USR, UDMR, plus Minorități ar fi susținut doar de 181 de parlamentari.



Comparat de social-democrați cu un "lăutar" sau un "kamikaze", premierul le-a bătut obrazul.



Ilie Bolojan, prim-ministrul României: ”Nu este foarte confortabil să te întâlnești cu oameni în ședințe care se comportă absolut rațional și după aceea pe posturile de televiziune, în declarații publice sau în postări îi vezi că au un comportament total diferit”.



Adrian Câciu, deputat PSD: ”Această coaliție poate guverna și fără domnul Bolojan. Trebuie să înțeleagă că o coaliție este cea care te numește, dar este și cea care te schimbă”.



Kelemen Hunor, președintele UDMR: ”Până când PNL-ul îl susține pe Ilie Bolojan, Ilie Bolojan este premier. Cum poate să plece? Prin demisie sau prin moțiune de cenzură sau printr-o nouă formulă de guvernare. Nu e cazul pentru niciuna dintre aceste trei variante”.



Valeriu Turcan, analist politic: ”Când vezi că aceste atacuri cresc în intensitate de la o săptămână la alta, ar fi imposibil să nu te gândești că s-ar putea să ajungi în situația în care să fii nevoit să ții un guvern minoritar. Vor să-și mențină propriul electorat într-un soi de iluzie că PSD-ul face opoziție din interiorul guvernării. Pe de altă parte, la ce îi ajută? Dacă ne uităm pe sondajele de opinie, PSD-ul scade, el nu crește și atunci e o întrebare logică: De ce continui această critică la adresa premierului Bolojan”?



În ceea ce privește tăierea cu 10 procente a cheltuielilor din administrație și măsurile de stimulare economică, Guvernul are două opțiuni.

Fie le adoptă prin Ordonanțe de Urgență, fie apelează din nou la angajarea răspunderii în Parlament.

Varianta a două OUG-uri ar fi cea mai rapidă, dar ar permite, ulterior, modificarea legilor în Parlament.

În vreme ce dacă Executivul va apela la angajarea răspunderii, vor mai aștepta câteva săptămâni până când măsurile vor intra în vigoare, mai ales dacă vor fi atacate la Curtea Constituțională.

