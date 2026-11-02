Termenul de dezbatere şi vot a fost depăşit, astfel că propunerea legislativă se consideră adoptată tacit. Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor fiind decizională, potrivit Agerpres.

"Accesul la un serviciu de reţea socială online furnizat prin intermediul unei platforme online este interzis minorilor care nu au împlinit vârsta de 15 ani", prevede actul normativ.

Ce obligații vor avea platformele

Furnizorii platformelor online au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni accesul şi utilizarea acestora de către minorii sub 15 ani. Aceştia vor trebui să implementeze mecanisme eficiente de verificare a vârstei utilizatorilor, cu respectarea protecţiei vieţii private şi a legislaţiei privind datele cu caracter personal.

"Mecanismele de verificare a vârstei se bazează pe soluţii recunoscute la nivelul Uniunii Europene sau conforme cu orientările emise în aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 privind serviciile digitale. Nu este considerat suficient simplul caracter declarativ al vârstei utilizatorului", se precizează în proiect.

Pentru minorii cu vârste între 15 şi 18 ani, furnizorii platformelor online au obligaţia de a asigura un acces progresiv, adecvat vârstei, prin mecanisme care ţin seama de nivelul de dezvoltare, autonomie şi rezilienţă digitală, prevede proiectul.

Accesul progresiv se realizează prin setări diferenţiate, măsuri de siguranţă activate implicit şi limitarea riscurilor sistemice.

De asemenea, actul normativ mai prevede că pentru minorii cu vârsta între 15 şi 18 ani furnizorii platformelor online au obligaţia de a asigura un nivel sporit de protecţie, prin implementarea unor măsuri adecvate şi proporţionale, menite să reducă riscurile sistemice asociate utilizării serviciilor de reţele sociale online.

Furnizorii dezactivează implicit pentru minorii sub 18 ani publicitatea ţintită bazată pe profilare şi funcţionalităţile de mesagerie directă din partea utilizatorilor care nu sunt în lista de conexiuni aprobate şi activează implicit conturile private (conţinutul vizibil doar pentru conexiunile aprobate) şi dispozitivele de control al timpului petrecut pe platformă cu notificări periodice.

Nerespectarea obligaţiilor constituie contravenţie. Pentru furnizorii de platforme online care nu au calitatea de platforme online foarte mari, potrivit Regulamentului (UE) 2022/2065 privind serviciile digitale, contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 0,5% până la 2% din cifra de afaceri anuală globală realizată în exerciţiul financiar anterior sau suspendarea serviciilor furnizorului pe teritoriul României.

Suspendarea serviciului poate fi dispusă numai de instanţa competentă, la solicitarea ANCOM, în cazul unor încălcări grave, repetate şi persistente ale obligaţiilor prevăzute de prezenta lege, atunci când măsurile de conformare şi sancţiunile pecuniare s-au dovedit insuficiente pentru protecţia minorilor. Suspendarea încetează prin hotărârea instanţei competente, pronunţată la cererea furnizorului sau a ANCOM, după constatarea remedierii încălcărilor, se mai menţionează în proiect.

În urmă cu trei zile, Comisia Europeană a solicitat statelor Uniunii Europene să suspende orice legi naţionale care restricţionează accesul minorilor la reţelele sociale, în contextul în care Bruxelles-ul urmăreşte elaborarea unui set de norme la nivelul întregii UE.

„Comisia a decis să amâne cu 12 luni orice proiect de lege naţional care se suprapune cu viitoarele norme armonizate", a declarat joi reporterilor purtătorul de cuvânt al executivului UE, Thomas Regnier. Grecia a adoptat deja propria lege pentru copiii sub 15 ani şi va putea probabil să o menţină, pur şi simplu pentru că a parcurs procesul de adoptare înainte de propunerea UE.