În săptămâna premergătoare zilei de 24 octombrie, Ministerul francez de Interne a purtat discuții cu operatorii de telecomunicații pentru a identifica modalități de întrerupere a accesului la rețelele sociale sau chiar la internetul mobil în anumite zone, cu scopul de a împiedica grupurile violente să se coordoneze.

Informația a fost confirmată de un oficial din cadrul biroului prim-ministrului și de un angajat al unei companii de telecomunicații.

Demersul a culminat cu o solicitare directă a premierului Sébastien Lecornu adresată operatorilor francezi de telecomunicații, cărora le-a cerut să fie pregătiți să blocheze accesul la TikTok, Instagram, Snapchat și X. Solicitarea apare într-o scrisoare dezvăluită de publicația franceză de investigații digitale Blast, care a relatat prima despre cererea guvernului.

Contactați de POLITICO, reprezentanți ai biroului lui Lecornu, ai Ministerului pentru Tehnologie și ai Ministerului de Interne nu au negat nici existența demersului, nici pe cea a scrisorii. Guvernul se temea că scenele de violență din 17 octombrie s-ar putea repeta sau intensifica în weekendul următor. Acest scenariu nu s-a materializat, întrucât pe 24 octombrie au fost înregistrate mult mai puține incidente.

„Ceea ce voiau, înainte de toate, era să blocheze canalele de comunicare care le permit bandelor să se întâlnească și să se organizeze”, a declarat angajatul unei companii de telecomunicații, care a solicitat anonimatul pentru a putea vorbi liber.

O astfel de măsură ar fi împiedicat însă și protestatarii pașnici să comunice. Blocarea accesului la rețelele sociale într-o anumită zonă, cum ar fi un cartier, nu este posibilă din punct de vedere tehnic.

În schimb, întreruperea internetului mobil ar provoca perturbări majore și în funcționarea altor servicii esențiale, precum plățile cu telefonul, dispozitivele de supraveghere și comunicațiile de urgență.

Potrivit oficialului din biroul premierului, guvernul a luat în calcul și o soluție mai puțin radicală: dezactivarea funcțiilor de afișare a geolocalizării, pentru a împiedica, de exemplu, „adunarea unor persoane care nu se cunosc între ele”.

Noi restricții asupra rețelelor sociale, dezbătute în Parlament

Alte măsuri de limitare a accesului la rețelele sociale sunt discutate în Parlament, în cadrul dezbaterilor privind așa-numitul proiect de lege „cine distruge, plătește”. Acesta ar urma să îi oblige pe cei care au participat „în mod conștient” la o revoltă să răspundă financiar pentru consecințe, indiferent dacă au provocat personal pagube materiale.

Același proiect de lege ar impune platformelor online să elimine în cel mult 24 de ore conținutul care incită la agresiuni fizice sau sexuale, furt, distrugerea ori deteriorarea bunurilor, atunci când materialele respective „sunt susceptibile să provoace o tulburare gravă a ordinii publice”.

Pentru conținutul care încurajează insurecția, termenul de eliminare propus este de o oră. Alți parlamentari propun măsuri suplimentare, de la identificarea persoanelor implicate în acte violente prin supraveghere video bazată pe algoritmi, până la sancționarea piețelor online care nu împiedică vânzarea bunurilor furate.